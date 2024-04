Goslar. Die Fußgängerin stirbt noch an der Unfallstelle in der Von-Garßen-Straße. Nun laufen die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks.

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist in Goslar von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 16.50 Uhr, als die Frau am Mittwochnachmittag die Fahrbahn der Von-Garßen-Straße in Höhe der Bahnunterführung überquerte, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen – trotz „unmittelbar eingeleiteter Maßnahmen“. Der 80 Jahre alte Autofahrer wurde vom Kriseninterventionsteam des Landkreises Goslar betreut. Die Von-Garßen-Straße war bis 19.50 Uhr in Fahrtrichtung Astfelder Straße gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

red