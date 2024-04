Diese Würstchen von Gmyrek unter der Marke „Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Mai 2024 sollen nicht verzehrt werden. In einer Probe wurden Salmonellen nachgewiesen. © Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co KG | Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co KG