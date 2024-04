Wernigerode. Noch liegt Schnee auf dem Brocken, aber die HSB läutet am Wochenende den Sommerfahrplan ein. Das bedeutet die Umstellung für Fahrgäste.

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) startet am Freitag, 26. April, in den Sommerfahrplan. Dieser ist zunächst bis zum 29. September gültig und umfasst, so die HSB, „auf Grundlage der Verkehrsverträge mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder ein umfangreiches Fahrtenangebot auf dem 140,4 Kilometer langen Streckennetz“.

Ab Drei Annen Hohne verkehren täglich mindestens acht Zugpaare auf den Brocken und zurück, darunter auch der tägliche Dampfzug aus dem thüringischen Nordhausen. An Freitagen und Samstagen fahren darüber hinaus zwei weitere mit Diesellok bespannte Züge auf den höchsten Berg des Harzes. An ausgewählten Terminen verkehrt zudem von Wernigerode aus der historische Traditionszug der HSB auf den Brocken.

Auf den Strecken der Harzquer- und Brockenbahn sowie der Selketalbahn verkehren wie in den Vorjahren sowohl Triebwagen als auch dampflokbespannte Züge.

Nähere Fahrplanauskünfte gibt es auf der Website der HSB sowie telefonisch unter der Nummer (03943) 5580.

red