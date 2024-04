Braunschweig. Wegen sexueller Gewalt hat es bundesweit Durchsuchungen gegeben. Im Raum Braunschweig wurden zwei Beamte durch Tierabwehrspray verletzt.

Mit 634 Einsatzkräften ist die Polizei in sechs Bundesländern gegen mutmaßliche Sexualstraftäter vorgegangen. Insgesamt seien bis zum Donnerstagmittag mehr als 300 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen mit. Dabei stellte die Polizei etwa diverse Datenträger wie Laptops, PCs, Smartphones und Festplatten sicher. Hintergrund ist den Angaben zufolge die zweite Aktion der Norddeutschen Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern, zum ersten Mal gab es dies im vergangenen Jahr.

Auch interessant

Der Fall Christian B. und sein Horror-Kiosk in Braunschweig Von Hendrik Rasehorn

Bundesländer kooperieren bei Einsätzen gegen sexuelle Gewalt

„Dieser erneute länderübergreifende Einsatz zeigt, dass wir in der Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige nicht nachlassen“, sagte Friedo de Vries, Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, das die Federführung innehatte. Der Aktion des Nordverbunds der Landeskriminalämter Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Donnerstag schloss sich auch Berlin an - 2023 war zudem Brandenburg dabei.

„Nicht nur in dieser Woche holen wir Täterinnen und Täter aus der Anonymität und machen sie für ihr Handeln verantwortlich; wir werden dies auch in der Zukunft tun“, kündigte der LKA-Präsident an. Im Durchschnitt seien sieben Anläufe notwendig, bis Kinder als Opfer sexualisierter Gewalt gehört werden. Die Aktion sei ein Zeichen der Entschlossenheit, Täterinnen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. „Auch zielt die Aktion auf die vielen Opfer ab: Wir sehen und hören euch.“

Immer mehr kinder- und jugendpornografische Darstellungen in Deutschland

Nach den Ergebnissen der polizeilichen Kriminalstatistik seien die Fallzahlen bei den kinder- und jugendpornografischen Darstellungen zwischen 2022 und 2023 erneut gestiegen. Ein Großteil der Ermittlungen beruhe auf Hinweisen des „National Center for Missing and Exploited Children“ (NCMEC), einer US-amerikanischen Organisation. 2015 wurden dem Bundeskriminalamt 14.500 solcher Fälle gemeldet, 2022 waren es 136 500 Hinweise und 2023 sogar 179 000. Oft handele es sich bei dem Material um Fotos oder Videos, die vor allem Jugendliche oder Kinder unbedacht versendeten. Gehe es aber um den Versand sexueller Darstellungen von Kindern, liege ein Verbrechen vor - diese Inhalte dürften auf keinen Fall geteilt werden. Die Aufklärungsquote in dem Segment sei hoch.

Auch interessant

Missbrauchsprozess gegen Mann aus Salzgitter endet mit Haftstrafe Von Erik Westermann

Zwei Beamte aus dem Raum Braunschweig wurden bei der Aktion verletzt

In Niedersachsen vollstreckten rund 400 Einsatzkräfte etwa 180 Durchsuchungsbeschlüsse. Bei einer Durchsuchung im Raum Braunschweig wurden zwei Beamte mit Tierabwehrspray verletzt - ein Mensch wurde festgenommen. In Schleswig-Holstein wurden 51 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, in Berlin waren es 24.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Brand in Braunschweig: Erstmals spricht der Geschäftsführer

Autostadt-Sommerfestival: Welche Stars über ZZ Top hinaus kommen

Zieht Ikea in die Braunschweiger Innenstadt?

Süße Leidenschaft: Spezielles Eiscafé in Wolfsburg eröffnet

Zukunft des Salzgittersees: So könnte es dort bald aussehen

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa