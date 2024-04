Braunschweig. Stimmen Sie jetzt online für Ihren Favoriten ab und seien Sie bei der 21. Gemeinsam-Preisverleihung im Braunschweiger Dom dabei.

Anerkennung und Motivation stehen auch beim diesjährigen Gemeinsam-Preis unserer Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom im Fokus. 13 Projekte haben wir in diesem Jahr nominiert und Ihnen ausführlich vorgestellt. In diesen Porträts werden das menschliche Gesicht und die Vielfalt des Engagements für alle sichtbar. Würdigen Sie die Ehrenamtlichen in unserer Region und machen Sie mit bei der Leser-Wahl zum Gemeinsam-Preis 2024.

Die Abstimmung zum Gemeinsam-Preis 2024 ist bis einschließlich Samstag, 20. April, möglich. Neben dem ersten bis dritten Preis werden ein Sonderpreis der Jury und ein Jugendpreis des Braunschweiger Doms vergeben. Die Entscheidung darüber treffen eine Jugendjury und die Gemeinsam-Jury bestehend aus Ann-Kristin Hartz, Geschäftsführerin bei Sichtbar – Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt, Thomas Hofer, Oberlandeskirchenrat und stellvertretender Landesbischof, Dompredigerin Cornelia Götz, Kerstin Loehr, Chefredakteurin unserer Zeitung, sowie Henning Noske, Redakteur unserer Zeitung.

Seien Sie bei der Preisverleihung dabei

Die Preisträger werden beim Festakt im Braunschweiger Dom am Dienstag, 14. Mai, ab 18.30 Uhr verkündet. Dann wird der 21. Gemeinsam-Preis verliehen und auch unsere Leserinnen und Leser können beim Festakt dabei sein. Melden Sie sich dafür einfach kostenlos über diesen Link an. Jede Begleitperson muss hier individuell angemeldet werden. Der Einlass startet um 18 Uhr.

Die Gemeinsam-Preis-Kandidaten im Überblick: Die Parkinson-Selbsthilfegruppe

Die „PaJuBS“ Selbsthilfegruppe Braunschweig setzt sich für den Austausch von Parkinson-Erkrankten und deren Angehörigen ein und schafft Möglichkeiten zur Selbsthilfe. Mehr als 50 Mitglieder, darunter auch Angehörige und Parkinson-Erkrankte, zählt die Gruppe aktuell. Besonders die sportliche Aktivität stehe bei den Treffen an erster Stelle, denn Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Symptome bei Parkinson-Erkrankten, die Sport treiben, deutlich langsamer verschlimmern.

Tom und Jonas geben ehrenamtlich Schwimmkurse für Kinder in Königslutter

Tom Meyer und Jonas Murche bringen Kindern in Königslutter das Schwimmen bei und stehen im Sommer bei Bedarf auch als Rettungsschwimmer am Beckenrand. Sie sind Mitglieder im Förderverein Lutterwelle Königslutter, trainieren Kinder der TSG und sind dort inzwischen auch Abteilungsleiter. Das Ziel der beiden 21-Jährigen: Sie wollen die Zahl der Nichtschwimmer reduzieren und so für mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sorgen. Schwimmen ist für sie ganz klar Lebensqualität.

Die Jugendberatung „Mondo X“ und ihr Einsatz für andere junge Menschen.

Jugendliche und junge Erwachsene erhalten bei „Mondo X“ kostenfreie Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Probleme: Ängste, Entscheidungsdruck, die Suche nach Identität und persönliche Krisen sind Themen in den Beratungsgesprächen. Neben Einzelberatungen bietet „Mondo X“ Präventionseinheiten für Schulklassen ab dem 6. Jahrgang sowie andere Jugendgruppen an. Die Beratung von jungen Menschen durch junge Menschen zu fördern, steht bei der Jugendberatung im Fokus.

Die Klimapaten in der Gemeinde Schwülper – im Einsatz für den Umweltschutz vor der Haustür

Die Klimaschutzpolitik im fernen großen Berlin kommt bei vielen Menschen in den Dörfern noch nicht an. Das wollen die Klimapaten in Schwülper seit 2023 zumindest für ihre Gemeinde ändern. Die Papenteicher haben sich als Ziel gesetzt, mit Aktionen die Landbevölkerung davon zu überzeugen, dass auch sie etwas bewirken kann, und sie beteiligen sich am bundesweiten Projekt KlikKS – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten.

Jugendliche beraten Jugendliche – bei der Nummer gegen Kummer

Braunschweigs junge Berater: Zwölf Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren leisten samstags beim Braunschweiger Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ ihren Telefondienst. Das Projekt basiert auf dem Ansatz, dass Jugendliche sich anderen jungen Menschen leichter öffnen, weil sie sich in Sprache und Lebenswelt besser verstanden fühlen. Bevor die jungen Beraterinnen und Berater ihren Telefondienst antreten, erarbeiten sie sich in einer Ausbildung eine persönliche Haltung zu schwierigen Lebensfragen.

DRK-Ortsverein Wendeburg engagiert für die Kleiderkammer und Schwimmkurse für Flüchtlinge

Der DRK-Ortsverein Wendeburg half engagierten Frauen, die sich für das Gemeinwohl wie auch für Nachhaltigkeit einsetzen wollten, trägt die Miete für den Kleidershop „Zweite Chance“ und hat die Einrichtung damit gerettet. Der Verein ist vielfältig in der Gemeinde unterwegs: Auch kostenlose Schwimmkurse für geflüchtete Kinder organisiert er im Sommer gemeinsam mit der Gemeinde. Alle Angebote des Vereins zielen darauf ab, ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen und für die Gemeinde da zu sein.

Die Kreisgruppe Salzgitter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes hilft in allen Lebenslagen

Mit vereinten Kräften gegen Einsamkeit und ein Leben voller Glücksmomente, dafür setzen sich die rund 67 Mitglieder beim Blinden- und Sehbehindertenverband in Salzgitter ein. Menschen mit einer Sehbehinderung oder Erblindete sollen nicht vereinsamen, sondern am Leben teilnehmen können und Gemeinschaft erleben. Unterstützung erhalten die Seheingeschränkten von Ehrenamtlichen, die ihnen bei Ausflügen Wege weisen, sie an die Hand nehmen und über Hindernisse führen.

Die Trash-Tracker machen Braunschweig sauber

Freiwillig sammeln sie den Müll, den andere liegen lassen: Die Trash-Tracker treffen sich im Schnitt dreimal im Monat in Braunschweig zum Müllsammeln im öffentlichen Raum. Die Gruppe ist etwa am Hagenmarkt, in der Weststadt oder zuletzt sogar auf der Oker unterwegsgewesen und mit viel Körpereinsatz bei der Müllsuche dabei. 2023 sammelte die Gruppe 1256 Kilogramm Müll, ohne Glasmüll, und gründete einen Ableger in Wolfsburg. Das Ziel der Gruppe: die Stadt gemeinsam von Müll befreien und informieren, wo die Verschmutzung besonders schlimm ist.

In jungen Jahren vielseitig engagiert: Jakob Sacha

Jakob Sacha ist Wolfenbütteler durch und durch und sein Herz schlägt für die Jugendarbeit in der Stadt. Daher engagiert er sich gemeinsam mit anderen in der katholischen Kirchengemeinde, der Schülervertretung, beim Summertime Festival sowie im neuen Club der Stadt, Endstation 21. Neben den Vorbereitungen für das Abitur investiert er vor allem in Letzteres derzeit viel Zeit, denn genau das ist es, was der Stadt aus seiner Sicht derzeit noch fehlt. Die Gemeinschaft und das Miteinander der Jugend in der Lessingstadt zu fördern, hat für ihn oberste Priorität.

Caritas Wolfsburg: Warme Mahlzeiten für Menschen in Not

Unter dem Motto „Etwas Warmes braucht der Mensch“ versorgt der Caritas-Mittagstisch im Bonifatiushaus seit 1995 während der kalten Jahreszeit bedürftige Menschen mit einem warmen Essen. Ganzjährig verteilen die 60 ehrenamtlichen Helder Lebensmittelpakete an Bedürftige. Der Mittagstisch ist dadurch zu mehr als nur einer Station für eine warme Mahlzeit geworden. Das Angebot ist zu einem Treffpunkt geworden, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, gemeinsam zu lachen und aus der Isolation und Einsamkeit herauszukommen.

Senioren machen Kindern ein Frühstück – der Verein Brotzeit

Der Verein Brotzeit sorgt deutschlandweit an 375 Schulen dafür, das Kinder ein für sie kostenloses Frühstück bekommen und kein Kind hungrig in den Unterricht gehen muss. Seit 2021 organisieren elf Seniorinnen und Senioren auch an der Grundschule Altmühlstraße in der Weststadt das Frühstück für täglich etwa 80 Kinder. Jeweils drei Helfer sind pro Tag im Einsatz. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, dass kein Kind hungrig in den Schultag starten und die Kinder lernen sollen, sich selbst Frühstück zu machen – vom Toastbrot bis zum Müsli.

Die Europaschule BBS II in Gifhorn und ihr Einsatz für die Ausbildung der Klimascouts

Im Joballtag auf die Umwelt achten? Für 13 Gifhorner Berufsschüler ist das gar keine Frage mehr. Sie lassen sich teilweise in ihrer Freizeit zu Klimascouts ausbilden und möchten mit ihrem Engagement vor allem den regionalen Klimaschutz stärken. Berufseinsteiger sollen die Augen offenhalten, wo in ihrem betrieblichen und privaten Umfeld Umwelt- und Klimaschutz im Alltag ohne großen Aufwand oder lästige Einschränkungen möglich ist und entwickeln so einfache Wege für umweltschonendes Verhalten.

Die Tierhilfe Wolfsburg hilft täglich Tieren in Not

Die Tierhilfe Wolfsburg ist zur Stelle, wenn kein anderer hilft. 2008 hat sich der Verein gegründet, dem mittlerweile rund 100 Mitglieder in der Region beigetreten sind. Zudem hat der Verein rund 20 Pflegestellen, die alle zusammen genommen zwischen 100 und 140 Tiere betreuen und damit an den Kapazitätsgrenzen sind. Rund zehn Hilfe-Anrufe erreichen den Verein dennoch täglich. Die Hilfe ist den Ehrenamtlichen eine Herzensangelegenheit: Ob Samtpfoten, Hunde, Kaninchen, Vögel, Tauben oder Igel – die engagierten Helfer versuchen, jedes Tier zu retten.