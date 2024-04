Braunschweig. Die Helfer des Vereins Brotzeit stellen an der Grundschule Altmühlstraße sicher, dass kein Kind hungrig in den Unterricht geht.

Schon um Viertel vor sieben stehen sie in der Küche der Grundschule Altmühlstraße in der Braunschweiger Weststadt: die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Vereins Brotzeit. Die Gruppe von elf Seniorinnen und Senioren, es sind vor allem Frauen, bietet an der Schule ein kostenloses Frühstück an. Täglich unter der Woche sorgt eine Schicht von drei Helfern dafür, dass die Kinder sich selbst Brote mit Wurst, Käse und Co. schmieren oder Müsli löffeln können.

„Das Lächeln der Kinder motiviert mich“, sagt Helferin Gitta Schaefer. „Wenn sie morgens früh um die Ecke kommen und mir in die Arme stürmen, hat sich das frühe Aufstehen schon gelohnt.“ Bereits um 4 Uhr steht Schaefer auf, wenn sie mit ihrer Schicht dran ist.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Verein Brotzeit an der Grundschule Altmühlstraße in Braunschweig. © FMN | Bernward Comes

Ziel des Vereins Brotzeit ist es, dass kein Kind hungrig zur Schule gehen muss. „Gerade an Schulen in Stadtteilen wie der Weststadt kommt es regelmäßig vor, dass Eltern aus unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder ohne Frühstück losschicken“, sagt Stefanie Tillmann. Sie ist hauptamtliche Projektleitung der Förderregion Regierungsbezirk Braunschweig, sowie Hannover und Hildesheim. Der Verein Brotzeit ist 2009 von der Schauspielerin Uschi Glas in München gegründet worden und ist mittlerweile an 375 Schulen deutschlandweit aktiv. In Braunschweig ist die Grundschule Altmühlstraße die erste teilnehmende Schule. Doch auch in Wolfsburg, Peine, Salzgitter und Gifhorn nehmen Schulen am Programm teil.

Helfer Stefan Harshbarger kennt viele der Kinder an der Grundschule Altmühlstraße in Braunschweig schon beim Namen. © FMN | Bernward Comes

Helfer Stefan Harshberger stellt Saft und Kakao auf den Tisch. „Ich habe selbst zwei Enkelkinder, meine Enkelin ist auch im Schulalter. Das hat mich motiviert anderen Kindern zu helfen“, sagt er. Viele der Kinder kenne er mittlerweile beim Namen. Da ist zum Beispiel Drittklässler Ali. Er kommt fast jeden Tag. „Ich frühstücke am liebsten Salamibrot oder Cornflakes mit Kakao“, erzählt der 9-Jährige.

Daneben sitzen die Erstklässlerinnen Julia und Milana. Beide mögen Marmelade zum Frühstück am Liebsten. „Manchmal esse ich aber auch Salami“, sagt Milana. Etwa 80 bis 100 Kinder nehmen das Angebot an der Grundschule in Braunschweig wahr. Im muslimischen Fastenmonat Ramadan sind es etwas weniger.

„Wir lassen die Kinder ihre Brote selbst schmieren, damit sie lernen, sich selbst Frühstück zu machen“, sagt Helferin Manuela Hillmann. Sie denkt bereits an die Essenslieferung nach dem Frühstück. „Wir brauchen wieder Obst und Gemüse“, sagt sie. Die Lebensmittel bekommt der Verein vom Discounter Lidl kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für die Förderregion Braunschweig übernimmt die Volksbank-Brawo-Stiftung die nötige Fördersumme, von unter anderem weitere Ausstattung und eine Aufwandspauschale für die Ehrenamtlichen finanziert werden.

Es ist vor allem die Arbeit mit Kindern, die den Helfern gefällt. „Ich wollte schon immer was mit Kindern machen“, sagt Gisela Friesecke. „Bei uns zu Hause gab es immer Frühstück, ich will, dass es die Kinder genauso gut haben, wie ich damals“, sagt Martina Bobert.

Die Grundschule Altmühlstraße ist seit 2021 bei dem Projekt dabei. Direktor Oliver Gebert kannte das Projekt bereits von seiner ehemaligen Schule in Gifhorn und fragte den Verein auch für die Weststadt an. „Wir sind eine Schule mit vielen besonderen Herausforderungen, aber bei dem Frühstück ist die Atmosphäre immer entspannt“, freut Gebert sich.