Falkenstein. Das Kind hat sich den Autoschlüssel in der Wohnung genommen. Außerdem klauen Unbekannte Kupferkabel. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein zwölfjähriges Kind hat in Falkenstein im Harz mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour unternommen und ist dabei gegen eine Futterstelle gestoßen. Danach habe es den Unfallort in Sachsen-Anhalt verlassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Kind blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall am Freitagnachmittag unverletzt. Das Auto und die Futterstelle, eine Hirschraufe, wurden laut einem Polizeisprecher leicht beschädigt.

Den Schlüssel habe sich das Kind zuvor in der Wohnung genommen. Es sei nicht strafmündig, sagte der Sprecher. Der Vorgang werde im Rahmen der Ermittlungen mit den Eltern ausgewertet. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten.

Kupferkabel aus Turm eines Windrads in Dardesheim gestohlen

Eine größere Menge Kupferkabel ist in der Nacht zum Freitag in Dardesheim im Landkreis Harz aus dem Turm eines Windrads gestohlen worden. Der Gesamtschaden belaufe sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Betreiberfirma auf etwa 160 000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Polizeirevier Harz sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl beziehungsweise zu den Tätern machen können.

