Neustadt am Rübenberge. Der 61-Jährige griff die Frau in einem Lokal an. Außerdem befinden sich nach einem Unfall im Emsland zwei Menschen in Lebensgefahr. Der Überblick.

Eine 52-jährige Frau ist in Neustadt am Rübenberge bei Hannover mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstagabend habe ein 61-Jähriger die Frau in einem Lokal mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf sie eingestochen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zeugen versuchten, der Mitarbeiterin des Lokals zu helfen und den Mann von ihr abzubringen. Die 52-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags ein. Der 61-Jährige ist den Angaben zufolge weiterhin in Polizeigewahrsam, er sollte noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei Menschen bei Unfall in Salzbergen im Emsland lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Am Donnerstagabend habe eine 52-Jährige in Salzbergen mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe sie offensichtlich das Auto eines 23-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 52-Jährige sowie der 21 Jahre alte Beifahrer in dem zweiten Wagen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

500.000 Euro geschätzter Schaden bei Brand auf Bauernhof im Kreis Diepholz

Beim Brand des Wohnhauses eines Bauernhofes im Landkreis Diepholz ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer in Schwarme nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner konnten das Haus demnach rechtzeitig verlassen. Das Gebäude stehe vollständig in Flammen, die Löscharbeiten liefen. Die Straße an dem betroffenen Gehöft sei komplett gesperrt worden. Unklar war zunächst die Ursache des Feuers.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa