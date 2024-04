Hannover. Beim Ausparken stieß ein 73 Jahre alter Mann mit der 95-Jährigen zusammen und verletzte sie schwer. Der Blaulicht-Überblick.

Eine 95 Jahre alte Frau ist nach einem Parkplatzunfall in Hannover in einer Klinik gestorben. Trotz medizinischer Versorgung am Unfallort und Behandlung im Krankenhaus verstarb die Frau am Mittwochabend, wie die Polizei mitteilte. Es werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Frau war bereits am 25. März bei dem Unfall im Stadtteil Kleefeld schwer verletzt worden. Nach damaligen Erkenntnissen wollte ein 73-jähriger Mann mit seinem Auto von einem Parkplatz in Höhe eines Supermarktes auf eine Straße fahren. Beim Ausparken stieß er mit der Hannoveranerin zusammen, die gerade mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Unfall in Delmenhorst: Mit Bierkisten beladener Lkw kippt in einer Kurve um

Ein mit leeren Bierkisten beladener Lkw ist am Donnerstag beim Abfahren von der Autobahn 1 südlich von Bremen in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug fuhr über eine Leitplanke und kippte um, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der Fahrer, der auf die A28 auffahren wollte, zog sich den Angaben nach leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Vor dem Unfall war der Fahrer auf der A1 Richtung Hamburg unterwegs. Die Polizei schätzt die Bergung des Lkws als aufwendig ein. Der Sprecher sagte, es sei möglich, dass der Zubringer am Autobahndreieck Stuhr bis zum Nachmittag gesperrt werde. Zuvor berichteten mehrere Medien.

Auch interessant

So kam es zu blutiger Messer-Attacke auf Frau in Salzgitter Von Erik Westermann

Polizei Bremen findet über 100 Zigarettenschachteln bei mutmaßlichen Einbrecher

Bremer Bundespolizisten haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher in Bremen festgenommen. Der 45-Jährige wird beschuldigt, kurz zuvor diverse Zigarettenschachteln aus einem Getränkemarkt gestohlen zu haben.

Der Mann fiel einer Streife im Bereich des Rangierbahnhofs Bremen gegen 2.20 Uhr auf, da er sich bei Erkennen der Polizisten hinter einem Gebüsch verstecken wollte. Eine Begründung, warum er sich einer Kontrolle durch die Bundespolizisten entziehen wollte, fiel ihm nicht ein. Der beschuldigte Einbrecher fand auch keine Erklärung, warum er in seiner großen Reisetasche über 100 Zigarettenschachteln mit sich führte. Die Angabe, er habe die Tasche samt Inhalt gefunden, nahmen ihm die Beamten nicht ab.

Zirka 111 gestohlene Zigarettenpackungen aus einem Getränkemarkt haben Bundespolizisten aus Bremen bei einem Mann gefunden. © Bundespolizeiinspektion Bremen | Bundespolizeiinspektion Bremen

Da außerdem ein in der Nähe befindlicher Getränkemarkt eine stark beschädigte Eingangstür aufwies und mögliches Tatwerkzeug noch vor Ort festgestellt werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen und der Landespolizei Bremen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa