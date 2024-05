Braunschweig. Vergewaltigung einer Irin - Team von Harald Dern suchte Übereinstimmungen mit anderer Tat. Verteidiger lehnen ihn als befangen ab.

Für die brutale Vergewaltigung der irischen Reiseleiterin Hazel B. (damals 20 Jahre alt) 2004 in einem Hotel an der portugiesischen Algarveküste muss sich Christian B. neben anderen Vorwürfen vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Er gilt als Hauptverdächtiger im Mordfall Madeleine „Maddie“ McCann. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft hatten Profiler des Bundeskriminalamts (BKA) diese Tat mit der Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin 2005 in Portugal verglichen - hierfür wurde Christian B. schuldig gesprochen. Die BKA-Profiler sollen Ähnlichkeiten bei den Tatbegehungen festgestellt haben. Sie verglichen auch einen angeklagten Kindesmissbrauch in Portugal mit einem ähnlichen Fall, für den Christian B. 1994 vom Amtsgericht Würzburg verurteilt wurde.

Ergebnisse dieser Teamarbeit sollte diese Woche im Prozess der Leiter der operativen Fallanalyse (OFA) im BKA, Harald Dern, zusammenfassen. Aus Krankheitsgründen reiste er nicht nach Braunschweig an. Er soll nun an einem späteren Termin angehört werden. Bis dahin will die Verteidigung ihn allerdings komplett aus dem Rennen nehmen. Laut deren Ablehnungsantrag sollen Mitarbeiter aus dem Dern-Team im Verfahren gegen Christian B. angeblich unzulässigerweise Ermittlungshandlungen getätigt haben. Darin sieht die Verteidigung die Besorgnis der Befangenheit begründet.

In einem kürzlich veröffentlichten Podcast „So versetzt sich das BKA in Täter hinein“ sprach Harald Dern über seine Arbeit und hatte betont: „Das ist ganz wichtig und deswegen haben wir das in den Qualitätsstandards festgelegt: Fallanalyse erfolgt abgesetzt von Ermittlungen.“ Die Staatsanwaltschaft hat zum Antrag noch keine Stellung genommen.

