Goslar. Gänsefamilie in Gefahr. Zeugin alarmiert Polizei. Wie das beherzte Eingreifen der Polizei Gänseküken vor einem möglichen schlimmen Schicksal bewahrt.

Fast wäre einer Gänsefamilie am Ostersonntag ein Ausflug durch die Goslarer Innenstadt zum Verhängnis geworden. Das beherzte Eingreifen der Goslarer Polizei verhinderte vermutlich eine Tragödie für die Tierfamilie. Das berichtet die Polizei.

Eine aufmerksame Goslarer Bürgerin hat am Sonntagmorgen, 31. März, eine Gänsefamilie, die sich in Gefahr befand, der Polizei gemeldet. Dank der Polizei konnte die junge Familie gerettet werden.

Goslar: Wie ein Polizist Gänseküken in Sicherheit bringt

Zuvor seien die jungen Gänseküken der Polizei zufolge teils orientierungslos auf die befahrenen Straßen der Goslarer Innenstadt gelaufen, ehe sie durch die Beamten in Zusammenarbeit mit der Frau in Sicherheit geführt werden konnten. Wie es im Bericht heißt, wurden die Küken durch einen Beamten als „Führungsgans“ in sichere Gefilde - genauer in den Bereich der angrenzenden Wallanlagen - geleitet. „Dieser wurde als ,Paddelführer‘ durch die Küken anerkannt und sie folgten widerstandslos. Frei nach dem Motto: Gans oder gar nicht!“, so die Beamten der Polizeiinspektion Goslar.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol/kic