Ochtmersleben. Im Landkreis Börde werden am Montagnachmittag Holzstämme und Bretter auf die Gleise gelegt. Ein Lokführer sieht zwei Jugendliche davonlaufen.

Vermutlich jugendliche Täter haben am Bahnhof in Ochtmersleben (Landkreis Börde) Holzstämme und Holzbretter auf die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Braunschweig gelegt. Mehrere Lokführer informierten am späten Montagnachmittag die Notfallleitstelle der Bahn über die Hindernisse, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Einer der Lokführer überfuhr demnach mit einem Intercity die Stämme und Bretter - und konnte zwei fliehende Jugendliche erkennen.

An dem Intercity und den nachfolgenden Zügen entstand laut Polizei kein Schaden, auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Tatzeitpunkt war laut Bundespolizei zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr.

dpa