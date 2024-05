Braunschweig. Braunschweig investiert über 1 Million Euro in die Modernisierung von sechs Spielplätzen. Welche es sind und was geplant ist.

Spielplätze sind Orte, an denen Kinder ihre Fähigkeiten entdecken und ausbauen können – ob motorisch oder kreativ, miteinander oder allein. An der frischen Luft toben sie sich aus und fordern sich teilweise selbst heraus. Besonders gut klappt das, wenn ein Spielplatz abwechslungsreich und inklusiv gestaltet ist.

In Braunschweig sollen nun sechs Spielplätze neugestaltet und aufgewertet werden. Das beschlossen die jeweiligen Stadtbezirksräte auf die entsprechenden Vorschläge der Verwaltung. Wir haben uns auf eine Spielplatz-Rundreise begeben, um uns ein Bild vom derzeitigen Ist-Zustand der sechs Spielplätze zu machen und verraten die Pläne.

Spiel- und Bolzplatz Hohestieg/Martinifriedhof wird inklusiv gestaltet

Der Spiel- und Bolzplatz Hohestieg/Martinifriedhof befindet sich quasi im Herzen des Westlichen Ringgebiets; umzingelt von Bäumen, Mehrfamilienhäusern und unweit einer Grundschule. Ideale Grundvoraussetzungen also. Doch der Spielplatz ist nicht inklusiv gestaltet. Das soll sich ändern. Das bedeutet, er soll künftig für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen ausgelegt sein.

Schülerinnen und Schüler der naheliegenden Grundschule beteiligten sich an der Ideenfindung des Spiel- und Bolzplatzes Hohestieg/Martinifriedhof. © FMN | Bernward Comes

Derzeit thront auf einem Spielhügel noch ein dreitürmiges Klettergerüst mit Hängebrücken. Der Spielhügel wird einer ebenerdigen Spielfläche weichen, die mit Holzhackschnitzeln versehen wird. Damit die Kinder auf spielerische Weise ihre Körperbeherrschung erproben können, gibt es ein neues Großspielgerät zum Balancieren, Klettern, Erkunden und Rutschen. Zur Förderung des Gleichgewichtssinns ist außerdem ein Niedrigseilparcours geplant.

Bei der Ideenfindung wurden Schülerinnen und Schüler der naheliegenden Grundschule mit einbezogen. Sie dürfen sich freuen: Das im Boden integrierte Sprunggerät bleibt erhalten und wird in die Neugestaltung integriert. Auch der Bolzplatz und der Basketballkorb bleiben an Ort und Stelle. Für mehr Komfort gibt es Bänke, Stammsitzelemente und Picknicktische für Eltern und begleitende Personen. Die Umgestaltung für den Spiel- und Bolzplatz Hohestieg/Martinifriedhof soll rund 270.000 Euro kosten.

Spielplatz in Rüningen soll „quadratisch, praktisch, gut“ werden

Viel Platz, wenig los – so könnte man den Anblick des Spielplatzes in der Wildemannstraße in Rüningen beschreiben. Lediglich eine Metallrutsche, eine Wippe, ein einsames Schaukelpferd und eine Doppelschaukel inklusive Nestschaukel sind vorzufinden… und natürlich ganz viel Sand. Die Gerätschaften sind in die Jahre gekommen. Das lässt sich nicht abstreiten. Nun sollen sie ersetzt werden. Ganz nach dem Motto „quadratisch, praktisch, gut“, so steht es in der Pressemitteilung der Stadt Braunschweig.

Die Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Wildemannstraße wirken verloren. Sitzbänke gibt es jedoch genug. © FMN | Bernward Comes

Der Plan: Zum einen bekommt der Spielplatz ein Großspielgerät in Form eines Zweitürmers mit Hängebrücke. Außerdem habe die Kinderbeteiligung gezeigt, dass der Wunsch nach einem Trampolin groß sei, so die Pressemitteilung weiter. Weiterhin wird es eine Vogelnestschaukel für jüngere und mobilitätseingeschränkte Kinder geben. Darüber hinaus wird der Sandkastenbereich überarbeitet und die Sitzmöglichkeiten aufgewertet durch Bänke und einen Picknicktisch. 145.000 Euro wurden für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Wildemannstraße einkalkuliert.

Auch interessant

Kinder Braunschweigs Spielplätze: Hier können Kinder sich austoben! Von Katja Dartsch

Zeitgemäß und frisch: Neugestaltung des Spielplatzes in Volkmarode

Ländliche Idylle im Stadtteil Volkmarode: Der Spielplatz im Birkenheg befindet sich in einer ruhigen Wohnsiedlung und grenzt an ein Feld. Er ist nicht sonderlich groß und tatsächlich auch nicht üppig ausgestattet: Nur eine Doppelschaukel, eine Tischtennisplatte und zwei Wippgeräte sind dort anzufinden. Als Untergrund wird gerade hauptsächlich auf Sand gesetzt.

Der Spielplatz in Volkmarode ist eine derzeit noch eine zuwachsende Sandwüste. Das wird sich aber ändern. © FMN | Bernward Comes

Laut Pressemitteilung der Stadt Braunschweig soll der Spielplatz mit Feldrandlage „zeitgemäß und frisch“ gestaltet werden. Das bedeutet: Er bekommt ein Großspielgerät mit Kletterbaum, Rutsche und Hangelleiter. Ergänzt wird das Großspielgerät durch eine Doppelschaukel und ein Sprunggerät. Auch der Sandbereich wird neugestaltet und mit einem Spielhaus, Wipptier und Backtisch ausgestattet. Die Neugestaltung wird rund 200.000 Euro kosten.

Viel Platz für ein Spielplatz-Paradies in Thune

Ähnlich idyllisch wie der Volkmaroder Spielplatz liegt auch der Spielplatz in Thune – dieser ist aber viel weitläufiger und gleicht keiner Sandwüste. Im Gegenteil: Bei unserem Spielplatz-Rundgang erwartet uns ein wild wuchernder Rasen und einige Spielgeräte mehr. Allerdings ist das Holz der Pferdewippe erkennbar verwittert. Ähnlich in die Jahre gekommen wirken auch die restlichen Spielgeräte: Schaukel, Wippe, Rutsche, Tischtennisplatte, Mini-Sandkasten.

Auf dem Spielplatz Jasminweg in Thune spielen wohl mehr Maulwürfe als Kinder. Potenzial ist da. © FMN | Bernward Comes

„Die Thuner Kinder brachten bei einer Beteiligungsaktion ihre Wünsche und Ideen ein“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Braunschweig. Ein zusätzlicher Basketballkorb und eine Skateanlage können aus bautechnischen Gründen nicht verwirklicht werden, diese stehen jedoch auf dem nahegelegenen Jugendplatz zur Verfügung.

Der Spielplatz im Jasminweg soll mit Bolztoren zum Kicken, einer Seilbahn, einem großen Traktor samt Anhänger mit Rutsche und einer Schaukelanlage mit inklusiver Vogelnestschaukel ausgestattet werden. Ideal: Der Spielplatz weist große, schattenspendende Bäume auf. Ein Schattenplatz soll genutzt werden für eine Sandkiste mit inklusiven Spielgeräten und einem Spielhaus. Die Kosten der Neugestaltung belaufen sich auf 160.000 Euro.

Der Spielplatz in Thune bietet gute Voraussetzungen für ein Spielparadies für Kinder. © FMN | Bernward Comes

Versteckter Spielplatz in Wenden bekommt neue Spielgeräte

Um zum Wendener Spielplatz in der Neusalzstraße zu gelangen, müssen Familien einen Zugang zwischen Garagen und Trafo-Häuschen nehmen. Das müssen sie jedoch erstmal wissen, denn kein Schild weist auf ihn hin. Der Spielplatz kommt gerade so mit dem Wesentlichen aus: Doppelschaukel, Metallrutsche, quadratischer Sandkasten, drei Wippgeräte. Das Neueste auf dem Spielplatz ist tatsächlich eine Sitzbank.

Wenden: Beim Spielplatz Neusalzstraße ist die tatsächlich die neu wirkende Sitzbank der Blickfang. © FMN | Bernward Comes

Hier werden 120.000 Euro investiert: unter anderem für einen Kletterturm mit Rutsche, ein inklusives Karussell und eine Doppelschaukel. Ergänzt werden die Spielgeräte noch durch Wipptiere sowie einen Sandkasten mit Backtisch. „Umrahmt wird der Spielplatz durch neu gepflanzte Bäume und Sträucher“, so die Pressemitteilung der Stadt Braunschweig.

Neuheiten auf dem Spielplatz in der Braunschweiger Weststadt

Auf den ersten Blick wirkt der Spiel- und Bolzplatz in der Timmerlahstraße, Weststadt, wie ein ruhig gelegenes Spielparadies. Ein Kletterturm mit Rutsche, ein Sandkasten, ein Sitzkarussell, ein Drehgerät – sogar eine Seilbahn und ein Basketballkorb sind vorhanden. Alles eingebettet in viel Grün, zumindest derzeit im Frühling.

Beim Spiel- und Bolzplatz Timmerlahstraße bleiben der Basketball-Korb und die Seilbahn erhalten. © FMN | Bernward Comes

Aber: Der Stadt Braunschweig zufolge wurden in der Vergangenheit viele Geräte aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt. Erhalten bleiben künftig die Seilbahn, einige Kleingeräte sowie der Basketballkorb. Neuheiten werden sein: eine Kletteranlage, eine Tunnelrutsche, Balanciermöglichkeiten, Kletterstrukturen, Sitzstämme, eine Schaukel sowie ein „Lümmelnetz“.

Spiel- und Bolzplatz in der Timmerlahstraße: Am Schaukelgerüst hängt keine einzige Schaukel. © FMN | Bernward Comes

Für die jüngeren Kinder soll es einen Sandbereich geben plus Sandspielhaus mit Tisch, Sieb und Rinne. „Langfristig sollen natürliche Schattenbereiche entstehen. Dazu werden Bäume und Sträucher gepflanzt“, schreibt die Stadt Braunschweig. Die Gestaltung und die Auswahl der Spielgeräte sei unter inklusiven Gesichtspunkten durchgeführt worden, heißt es weiter. Für die Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes wurden 240.000 Euro kalkuliert.

Alle sechs Spielplätze werden zusätzlich mit Fahrradbügeln und Abfallbehältern ausgestattet. „Die Vergabeverfahren für alle Objekte sind bereits eingeleitet. Werden sie erfolgreich abgeschlossen, können die Arbeiten im zweiten Halbjahr beginnen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: