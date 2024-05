Braunschweig. Der deutsche Sprecher des berühmtesten Geheimagenten der Welt pflegt eine ganze besondere Beziehung zur Löwenstadt. Wir erklären sie.

„Hören Sie einen sensationellen Thriller, der Ihr Blut gefrieren lässt!“ Schon das Lesen der Ankündigung für Danny Morgensterns Krimi-Hörbuch „Blutlauf – Jogge nie allein!“ hat hohen Gruselfaktor. Doch es kommt noch beunruhigender: „Achtung! Wer diese Geschichte gehört hat, wird bei der nächsten Jogging-Runde die Dämmerung meiden und Waldwege nur noch mit mulmigem Gefühl laufen.“

Hörbücher machen quasi durch die Ohren sehend und reichern die Bilder im Kopf sinnlich an. Und dieses Hörbuch hat ein Meister seines Fachs eingesprochen: Dietmar Wunder, Schauspieler und gefragter Synchronsprecher. Der 58-Jährige ist seit 2006 vor allem als deutsche Stimme von James-Bond-Darsteller Daniel Craig bekannt. Eine sonore, vibrierende Stimme. Mit Sexappeal und einem Hauch Arroganz, wenn es angesagt ist. Als Bond-Fan war damals für Wunder ein Traum in Erfüllung gegangen.

Daniel Craig spielte James Bond seit 2006. Die Fans rätseln: Wer wird sein Nachfolger? © dpa | Britta Pedersen

Autor aus Braunschweig trifft deutsche James Bond-Stimme: Wie es dazu kam

Wunder ist ein wandelbarer Vollprofi und wie er Morgensterns Krimi liest, ist einfach wunderbar. Da ist keine Zeile hingeschlurt, nichts hastig weggelesen. Wunder nimmt sich Zeit, die Story des Braunschweigers genüsslich zu entfalten, setzt gekonnte Pausen und Betonungen auf den Punkt. Durchgängig hält er die Spannung der unterschwellig bedrohlichen Schwingungen.

Doch wie kamen Morgenstern, der noch recht unbekannte Krimi-Autor, und Wunder, die prominente Stimme, zueinander? Die Klammer ist Bond, James Bond. Denn seit Jahren arbeitet sich Morgenstern mit Büchern an 007 ab. Im Groß- und im Kleinformat. Alle Jahre wieder bringt der Braunschweiger zudem alte Bond-Filme zu deren Jubiläen auf die Kinoleinwand und lädt Neben- und Randfiguren zum Gespräch vor die Leinwand ein. Ein beliebtes Format und meist ein Riesenspaß.

Dietmar Wunder im Synchronstudio. Wunder ist unter anderem die deutsche Synchronstimme von Schauspieler Daniel Craig. Nun sprach er den Roman „Blutlauf“ des Braunschweigers Danny Morgenstern ein. © dpa | Monika Skolimowska

Morgenstern berichtet: „Ich lernte Dietmar 2008 bei einem Konzert mit Bond-Songs kennen. Ich moderierte und sagte ihn auf der Bühne an.“ Der Beginn einer Freundschaft. „Wir merkten schnell, dass unsere Chemie mehr als stimmte.“ 2018 dann folgte Wunder der Einladung Morgensterns zur „Mission Bond“ zum 10-Jährigen von „Ein Quantum Trost“ nach Braunschweig.

Fürs Hörbuch haben sich die beiden fünf Tage in Berlin zusammengesetzt. Morgenstern übernahm die Synchronregie. „Dietmar hat das Buch zum Leben erweckt. Er spricht die unterschiedlichen Figuren so nuanciert, dass man glaubt, es sei ein Hörspiel“, sagt der Braunschweiger. Lauflänge: 14 Stunden und 10 Minuten.

Werk von Danny Morgenstern: „Blutlauf“ ist ein echter Braunschweig-Krimi

„Blutlauf – Jogge nie allein!“ ist ein echter Lokal-Krimi: Die Braunschweiger sind beunruhigt. Denn innerhalb kurzer Zeit verschwinden mehrere Joggerinnen und Jogger. Zunächst werden nur Körperteile gefunden. Von Watenbüttel bis zum Schwarzen Berg, von der Marina Bortfeld bis in die Braunschweiger Innenstadt: Kein Weg scheint mehr sicher zu sein.

Der unsportliche Kommissar Oliver Borg soll sich des Falls annehmen und merkt recht schnell, wie undurchsichtig dieser Auftrag ist. Als Jogger getarnt lauern Borg und seine Kollegen dem Killer auf, und geraten dabei mehrfach in Lebensgefahr. Gedemütigt von seiner Ex-Frau, unter Druck gesetzt von seinem Chef, immer in Angst um seinen 15-jährigen Sohn Paul und sogar selbst unter Verdacht wird dieser Fall für Kommissar Borg zur Zerreißprobe.

Wer bloß wird Nachfolger von Daniel Craig als 007? Eine Frage, die sich nicht nur Braunschweiger stellen

Morgensterns Text ist nichts für zarte Seelen. Ein Splatter-Thriller. Seeeehr blutig. Doch Dietmar Wunder mag die Erzählweise, wie Morgenstern schreibt. Die beiden loben sich leidenschaftlich gegenseitig. Wunder über Morgenstern: „Danny ist ein besonderer Mensch mit ganz vielen Talenten. Ein toller Typ. Die Zusammenarbeit war eine große Freude, das Wiedersehen wunderbar.“

Ob er traurig sei, dass es nun für ihn vorbei sei mit Bond, wollen wir von Wunder wissen. Schließlich werde ein Nachfolger für Daniel Craig gesucht. „Es ist noch lange nicht vorbei. Wer weiß, was noch kommt?“, meint Wunder augenzwinkernd. Er habe Craig 18 Jahre lang als Bond begleiten dürfen und werde ihn darüber hinaus natürlich weiter mit seiner Stimme repräsentieren. Zur 007-Nachfolge meint er verschmitzt: „Ich würde Folgendes vorschlagen: Sean Connery in jung. Das wäre die ideale Neubesetzung!“

Das Hörbuch ist erschienen im Verlag „In Farbe und Bunt“. Altersempfehlung: ab 18 Jahre. ISBN-13: 9783959363334.

Mehr über Dietmar Wunder:

Bekannt ist Dietmar Wunder auch als deutsche Feststimme von Adam Sandler, Cuba Gooding Jr., Don Cheadle, Sam Rockwell und Rob Lowe sowie gelegentlich Willie Garson.

Serienengagements erhielt er u.a. als deutsche Stimme von Robert Downey Jr. in „Ally McBeal“ (1998–2002), Jackson Douglas in „Gilmore Girls“ (2000–2007), Mathew St. Patrick in „Six Feet Under“ (2003–2008), Carmine Giovinazzo in „CSI: NY“ (2005–2014), Omar Epps in „Dr. House“ (2006–2012) und Tabaluga in der gleichnamigen Zeichentrickserie.

