Braunschweig. Heute geht die beliebte Großveranstaltung des MTV Braunschweig über die Bühne. Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Die 38. Auflage des Braunschweiger Nachtlaufs rückt immer näher. Heute Abend fallen in der Braunschweiger Innenstadt die nächsten Startschüsse. Der ausrichtende MTV Braunschweig erwartet am Freitag, 7. Juni, rund 10.000 Teilnehmer. Rund 180 ehrenamtliche Helfer werden im Einsatz sein. Zudem werden wieder Tausende an der Strecke stehen und die Aktiven anfeuern. Wir haben noch einmal alle wichtigen Informationen zu der Großveranstaltung zusammengefasst. Das Wichtigste: Stand heute wird das Wetter mitspielen.

Wo gibt es die Startnummern für den 38. Nachtlauf in Braunschweig?

Bereits ab dem heutigen Dienstag und noch bis einschließlich Donnerstag können die Startnummern jeweils in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr in der MTV-Geschäftsstelle in der Güldenstraße 11 abgeholt werden. Für den Veranstaltungstag gilt: Die Abholung ist ab 17 Uhr bis spätestens 30 Minuten vor dem Lauf im Innenhof der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, Burgplatz 2, möglich. Wartezeiten sind hier nicht ausgeschlossen.

Wie komme ich am Freitag am besten zum Nachtlauf 2024 in die Innenstadt?

Für mit dem PKW anreisende Besucher stehen zwar alle Parkhäuser in der Innenstadt zur Verfügung. Hier sind aber insbesondere für Teilnehmer an den späteren Läufen die Schließzeiten zu beachten. Zudem ist mit Einschränkungen durch Straßensperrungen und Staus zu rechnen. Ab 16 Uhr wird die Laufstrecke für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein. Aber es geht auch anders als mit dem Auto, und das für Braunschweiger sogar kostenfrei: Die Startnummer gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis Betriebsende als Fahrkarte für die Braunschweiger Verkehrs GmbH (Zone 40).

Wo kann ich mich für den Nachtlauf umziehen und auf die Toilette gehen?

In der Sporthalle Alte Waage stehen den Läufern Umkleideräume und Duschen zur Verfügung. Achtung: Die Umkleideräume sind unbewacht, der MTV übernimmt keine Haftung für verlorene Gegenstände. Kostenfreie Toiletten befinden sich vor dem Landgericht sowie am Waisenhausdamm im Startbereich. Darüber hinaus gibt es Toiletten mit Münzeinwurf am Kohlmarkt und am Rathaus in der Dankwardstraße.

Wann finden die einzelnen Läufe beim Nachtlauf statt?

18.15 Uhr: 600-Meter-Kindergartenlauf 1

18.30 Uhr: 600-Meter-Kindergartenlauf 2

18.50 Uhr: 3350-Meter-Schul-Mannschaftslauf 1

19.30 Uhr: 3350-Meter-Schul-Mannschaftslauf 2

20.10 Uhr: 3350-Meter-Jedermannlauf

21 Uhr: 6500-Meter-Mannschaftslauf

22 Uhr: 6500-Meter-Jedermannlauf

22 Uhr: 9650-Meter-Jedermannlauf

Wie verlaufen die Strecken beim 38. Nachtlauf in Braunschweig?

Der Start der Kindergartenläufe erfolgt jeweils am Burgplatz. Für alle anderen Läufe erfolgt der Start am Bohlweg, nahe Damm. Der Zielbereich für alle Läufe befindet sich am Bohlweg, nahe dem Platz der Deutschen Einheit.

Das sind die Strecken des 38. Braunschweiger Nachtlaufs.

Kann ich auch noch spontan beim Nachtlauf in Braunschweig mitlaufen?

Ja, denn Nachmeldungen sind nicht nur zu den Zeiten der Startnummernausgabe von Dienstag bis Donnerstag möglich. Auch am Freitag können sich Kurzentschlossene noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start für einen Lauf anmelden. Eine Nachmeldegebühr gibt es nicht. Bezahlt werden kann nur in bar.

Wann finden die Siegerehrungen bei der 38. Auflage des Nachtlaufs statt?

Die Ehrungen für die Sieger von Kindergarten- und Schulläufen finden direkt im Anschluss an die jeweiligen Läufe auf dem Platz der Deutschen Einheit und hier auf der Bühne von Radio 38 statt. Bei den übrigen Läufen werden die Sieger ebenfalls direkt im Anschluss an die Läufe am Regiewagen im Start- und Zielbereich geehrt.

Was bekommen die Nachtlauf-Teilnehmer noch?

Erstmals gibt es in diesem Jahr für jeden Finisher im Zielbereich eine Medaille. Ausgenommen davon sind nur die Begleitpersonen der Kindergartenläufe. Bei der Anmeldung mitbestellte T-Shirts und Bandanas werden bei der Startnummernabholung mit ausgegeben. Restgrößen können am Veranstaltungstag am MTV-Stand auf dem Platz der Deutschen Einheit erworben werden. Zudem hat jeder Finisher die Möglichkeit, sich eine Urkunde auf der Internetseite www.davengo.com herunterzuladen und auszudrucken. Dort sind auch alle Ergebnisse zu finden.

Was findet beim Nachtlauf abseits der Strecke statt?

Auf der Bühne von Radio 38 auf dem Platz der Deutschen Einheit gibt es ein musikalisches Programm. Darüber hinaus sind hier sportliche Auftritte der Abteilungen des MTV Braunschweig geplant. Zudem wird es Mitmachaktionen für Kinder geben. Im Einzelnen: Tanz-Auftritte und Mitmach-Tänze (19, 20.30 und 21.30 Uhr), Zumba (20 Uhr) und Kettlebell-Show (21.05 Uhr).

Sollte ich für den Nachtlauf eine Regenjacke dabei haben?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für unsere Region wechselnde Bewölkung vorher. Es sei voraussichtlich meist trocken und teils länger sonnig. Aber: Sommerlich warm wird es bei Höchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad nicht. Vor allem am späteren Abend dürfte es kühl werden, Pullover und Jacke sind daher empfehlenswert.