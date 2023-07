Sommerferien: 11 schöne Tagesausflüge in Niedersachsen

Die Sommerferien sind in Niedersachsen in vollem Gange. Die sechs Wochen Ferien bieten viel Zeit nicht nur ins Ausland zu verreisen, sondern auch vor Ort mit der Familie Ausflüge zu unternehmen. Wir stellen 11 Ausflugsziele in Niedersachsen vor – von der Nordseeküste über die Heide bis in den Harz.

Kleiner Tipp: Viele unser empfohlenen Ausflusgziele lassen sich auch sehr gut mit dem 49-Euro-Ticket erreichen. Weitere Ziele haben wir hier zusammengefasst.

1) Seehundstation in Norden-Norddeich

Im Norden Niedersachsens befindet sich in Norden-Norddeich die Seehundstation Nationalpark-Haus. Dort werden ganzjährig verwaiste Seehunde und auch Kegelrobben aufgezogen, um im Anschluss wieder in die Nordsee entlassen zu werden. Zuständig ist die Station für das gesamte Niedersächische Wattenmeer.

Der junge Seehund „Ouzo“ schwimmt mit einem Fisch im Maul durch ein Becken der Seehundstation. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Wichtige Informationen zum Besuch der Seehundstation Preise

Erwachsene: 10 Euro, ermäßigt: 9 Euro

Kinder (4 bis 17 Jahre): 6 Euro, ermäßigt: 5 Euro

Familienkarte (Zwei Erwachsene und Kinder): 29 Euro Tickets sind online und vor Ort erwerbbar Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 9 bis 18 Uhr

Fütterung: 11 Uhr und 15 Uhr Adresse

Seehundstation Nationalpark-Haus

Dörper Weg 24

26506 Norden

Besucher und Besucherinnen können die Tiere täglich zwischen 9 und 18 Uhr bei der Aufzucht beobachten. Neben Vorträgen und Führungen werden die Seehunde auch zweimal täglich öffentlich gefüttert. Ein Highlight vor allem für Kinder!

2) Autostadt Wolfsburg

Wolfsburg und Autos gehören zusammen wie Sommer und Sonnenschein. Daher war es nur logisch, dass sich im Jahr 2000 der Freizeitpark mit Musuem und Auslieferungszentrum in der VW-Stadt angesiedelt hat. Seither haben mehr als 42 Millionen Menschen aus aller Welt die Autostadt besucht.

Die Autostadt mit dem Volkswagen Werksgelände. Die Autostadt in Wolfsburg feiert am 1. Juni 2020 ihr 20-jähriges Jubiläum. Foto: Ole Spata / picture alliance/dpa

Wichtige Informationen zum Besuch der Autostadt Preise

Erwachsene: 18 Euro, ermäßigt: 14 Euro

Kinder (6 bis 17 Jahre): 6 Euro

Familie (Zwei Erwachsene und max. drei Kinder): 35 Euro

Kleinfamilie (Ein Erwachsener und max. drei Kinder): 25 Euro Darüber hinaus gibt es weitere Tickets wie Abendtickets, Gruppentickets oder auch die Sommertickets für die Sommerfestival-Tage Öffnungszeiten

täglich von 10 bis 18 Uhr

Abholer-Welt: 8.30 bis 16 Uhr

Die Öffnungszeiten der Restaurants variieren Adresse

Autostadt GmbH

Stadtbrücke

38440 Wolfsburg

Besucherinnen und Besucher erwartet eine riesige Parkanlage mit verschiedenen Pavillons der zahlreichen VW-Marken wie Audi, Porsche, Seat oder auch Lamborghini. Dort können die neusten Auto spielerisch begutachtet werden. Darüber hinaus gibt es eine Indoor-Spielewelt für Kinder, Führungen und viele Möglichkeiten, sich interaktiv mit dem Thema Mobilität zu beschäftigen. Ein besonderes Highlight sind im Sommer die Konzerte des Sommerfestivals. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Fantastischen Vier, Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Eros Ramazzotti. Hier gibts alle wichtigen Informationen zu den Konzerten.

3) Herrenhäuser Gärten in Hannover

Einer der bedeutendsten und besterhaltesten Barockgärten Europas befindet sich in der Landeshauptstadt Hannover. Die Herrenhäuser Gärten sind ein beliebtes Ausflusgziel für Jung und Alt. Auf einer Fläche von rund 153 Hektarn bieten die Gärten Ruhe und Erholung. Neben prächtigen Blumebeeten, zahlreichen Wasserspielen und vielen Skulpturen gibt es auch einen Irrgarten sowie ein kleines Tiergehege.

Der Große Garten ist aus der Luft besonders eindrucksvoll - er ist das Herzstück der Herrenhäuser Gärten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa-tmn

Wichtige Informationen zum Besuch der Herrenhäuser Gärten Preise für die Sommersaison (April bis Oktober)*

Erwachsene: 8 Euro

Gruppen ab 15 Personen, Niedersachsenticket, Hannover Card: 7 Euro

Erwachsene ermäßigt: 5 Euro

Jugendliche (12 bis 17 Jahre): 4 Euro

Kinder (unter 12 Jahre): frei *Die Preise beziehen sich auf den Großen Garten, den Berggarten und das Museum Schloss Herrenhausen Darüber hinaus gibt es noch weitere Tickets für einzelne Attraktionen innerhalb der Herrenhäuser Gärten Öffnungszeiten (Mai bis August)

Großer Garten und Berggarten: 9 bis 20 Uhr

Grotte im Großen Garten: 9 bis 19.30 Uhr

Museum Schloss Herrenhausen: 11 bis 18 Uhr

Schauhäuser im Berggarten: 9 bis 19.30 Uhr Einlass und Kassenschluss ist bis eine Stunde vor Schließung der Gärten Adresse

Herrenhäuser Gärten

Herrenhäuser Straße 4

30419 Hannover

Das ganze Jahr über finden in den Herrenhäuser Gärten Veranstaltungen wie Feste, Märkte und Konzerte statt. Auch Führungen – auch speziell für Kinder – werden regelmäßig angeboten. Auch eine digitale Gartenrallye und Kutschfahrten sind möglich.

4) Heidepark Soltau

Der zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands mit einer Fläche von 85 Hektar liegt ebenfalls in Niedersachsen. Zwischen Hannover und Hamburg befindet sich der Park mit seinen 40 Attraktionen in der Lüneburger Heide, genauer in Soltau. Den kleinen Gästen bereitet vor allem das Peppa Pig Land viel Freude. Die älteren Besucher erfreuen sich an den spektakuären Achterbahnen wie Colossos, der größten Holzachterbahn der Welt. Sie ist eine der „Big 7“, also eine der größten Attraktionen im Park.

Wichtige Informationen zum Besuch des Heide Parks Soltau Preise*

Tagesticket Erwachsene: 39 Euro

Tagesticket Kind (3 bis 11 Jahre): 39 Euro

Besucher mit Handicap sowie Begleitpersonen: je 37 Euro

Tagesticket Kind (unter 3 Jahre): gratis

Rollstuhlfahrer und Geburtstagskinder: gratis * Die Preise beziehen sich auf die Online-Tickets, vor Ort liegt der Preis deutlich höher. Zudem sind gegen Aufpreis verschiedene Express Butler erwerbbar, die bei den einzelnen Attraktionen eine kürze Wartezeit garantieren Öffnungszeiten

täglich 10 bis 19 Uhr

Attraktionen schließen bereits eine Stunde früher Adresse

Heide-Park Soltau

Heide Park 1

29614 Soltau

Wer zwischendurch eine Pause vom Adrenalinkick braucht, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Eine Piratenshow, eine Zaubershow und viele Möglichkeiten seine Lieblinge wie Peppa Pig und ihren kleinen Bruder Schorsch zu treffen, runden den Besuch im Heide Park ab.

Weitere Freizeitparks in Niedersachsen haben wir hier vorgestellt.

Colossos ist die größte Holzachterbahn der Welt. Foto: Heide-Park Resort / Privat

5) Sommerrodelbahn in St. Andreasberg

550 Meter Adrenalin pur! Die Sommerrodelbahn Sankt Andreasberg bietet auf dem Matthias-Schmidt-Berg Spaß für Klein und Groß. Kleinere Kinder können mit einem Erwachsenen gemeinsam die Bahn mit einem Höhenunterschied von 130 Metern heruntersausen. Wie schnell gerodelt wird, hängt ganz von der individuellen Vorliebe ab – mittels einer Bremse kann das eigene Tempo selbst bestimmt werden.

Wichtige Informationen zum Besuch der Sommerrodelbahn Preise

10er-Karte Berg-und Talfahrt: 38 Euro

5er-Karte Berg- und Talfahrt: 22 Euro

Berg- und Talfahrt: 5 Euro

Einzelfahrt: 3,50 Euro

Kinder (bis einschl. 5 Jahre): gratis Öffnungszeiten

täglich von 9.15 bis 17.15 Uhr Adresse

Sommerrodebahn St. Andreasberg

Matthias-Schmidt-Berg 4

37444 St. Andreasberg

Wer mit der Sommerrodelbahn ins Tal fahren will, muss vorher den Berg erklimmen. Dies kann über eine schöne Wanderung zum Matthias-Schmidt-Berg erfolgen oder per Sessellift. Wer es nach oben geschafft hat, genießt einen wunderschönen Ausblick ins Tal und kann sich dann in der Matthias Baude kulinarisch stärken.

6) Otter-Zentrum in Hankensbüttel

Otter, Dachse, Marder – all diese bei uns heimischen Tiere lassen sich im Otter-Zentrum Hankensbüttel in der Gifhorner Südheide bestaunen. In dem sechs Hektar großen Tier- und Wildpark werden neben Schaufütterungen, die den ganzen Tag immer wieder stattfinden, auch spannende Experimente und interaktive Lernspiele angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es darüber hinaus mehrere Natur-Spielplätze.

Das Otter-Zentrum Hankensbüttel bietet Spaß für Klein und Groß. Foto: Aktion Fischotterschutz

Wichtige Informationen zum Besuch des Otter-Zentrums Hankensbüttel Preise

Erwachsene: 12 Euro

Kinder (4 bis 17 Jahre): 7,50 Euro

ermäßigt: 10,50 Euro

Familien: (Zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder): 36 Euro

Mitglieder der Aktion Fischotterschutz (mit Ausweis) und ukrainische Geflüchtete: gratis Öffnungszeiten

täglich (März bis Oktober): 9.30 bis 18 Uhr

letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung Adresse

Otter-Zentrum

Sudendorfallee 1

29386 Hankensbüttel

Nach dem Besuch des Otter-Zentrums bietet sich ein Spaziergang auf dem drei Kilometer langem Otter-Pfad Hankensbüttel an. Dieser beginnt in Hankensbüttel und führt durch das Waldstück „Hagen“ und über die Naturerlebnisbrücke. Der Weg führt mittels zehn Naturerlebnisstationen durch die Lebensräume der Fischotter. Dabei kann unter anderem in einem überdimensionalen Röhricht nachvollzogen werden, wie sich ein Fischotter in seinem Versteck fühlt.

Übrigens gibt es im Landkreis Gifhorn noch weitere tolle Ausflugsziele. So hat das Gifhorner Mühlenmuseum erst Pfingsten nach rund anderthalbjähriger Sanierungs-und Umbauzeit wiedereröffnet. Für alle, die schnell unterwegs sind, ist das Gifhorner Motorradmusem genau das Richtige.

7) Steinhuder Meer

Das Steinhuder Meer ist Niedersachsens größter See und liegt, wie der Name schon verrät, in Steinhude. Mit jährlich mehr als zwei Millionen Besuchern ist der etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hannover gelegene See ein beliebtes Ausflugsziel. Zahlreiche Aktivitäten wie Schwimmen, Segeln, Windsurfen oder Wandern sind in und rund um den See möglich. Für viele Besucher dient der See auch als Ort zur Entspannung.

Das Steinhuder Meer ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen, die Ruhe und Erholsung suchen. Foto: Alexander Körner / dpa

Der See und seine Umgebung sind eingebettet in ein mehr als 400 Quadratkilometer großen Naturpark. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich SUP-Boards, Kanus und Kajaks sowie Motorboote mit Elektro-Anstrieb auszuliehen. Wer lieber selbst gefahren werden möchte, steigt auf das Ausflugsschiff.

8) Baumwipfelpfad in Bad Harzburg

Statt hoch über den Wolken geht in es Bad Harzburg hoch über die Bäume. Auf dem ein Kilometer langen Baumwipfelpfad gibt es 50 verschiedene Erlebniselemente, Ruhestationen und Wissenswertes. Barrierefrei können alle Besucher auf einer Höhe von rund 26 Metern die Natur aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten.

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Baumwipfelpfad Bad Harzburg/ HarzVenture GmbH / HarzVenture GmbH

Wichtige Informationen zum Besuch des Baumwipfelpfads Bad Harzburg Preise*

Erwachsene: 9 Euro

Studenten und Senioren ab 65 Jahren: 8,50 Euro

Behinderte (mit Ausweis): 8 Euro

Kinder (4 bis 17 Jahre): 7,50 Euro

Kinder (bis 3 Jahre): gratis

Familie (Zwei Erwachsene und zwei Kinder): 29,50 Euro

Kleinfamilie (Zwei Erwachsene und ein Kind): 23 Euro *Die Eintrittspreise beziehen sich nur auf den Besuch des Baumwipfelpfades. Es können auch Kombitickets mit der Burgberg-Seilbahn gekauft werden Öffnungszeiten

täglich (April bis Oktober): 9.30 Uhr bis 18 Uhr

letzter Einlass ist um 17 Uhr Adresse

Baumwipfelpfad Harz

Nordhäuser Str. 2b

38667 Bad Harzburg

Außerdem gibt es thematische Führungen zum Beispiel zu Insekten, zur Natur oder auch zu Sonnenauf- oder untergängen. Immer wieder finden auch kulturelle und kulinarische Veranstaltungen hoch über den Baumkronen statt. Bad Harzburg im Harz hat darüber hinaus viel zu bieten. Von Baumschwebebahn über Wildgehege und Adventure Golf bis hin zum Hochseilgarten.

9) Serengeti Park in Hodenhagen

Alpakas, Elefanten, Giraffen, Affen, Löwen – die Liste der im Serengeti Park in Hodenhagen lebenden Tiere ist lang. Mehr als 1300 Wildtiere finden auf dem 220 Hektar großen Gelände ein Zuhause. Dieses können Besucher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Safari-Bus erkunden und die Tiere so hautnah erleben. Der Park, der seit 1974 existiert, ist somit eine einzigartige Mischung aus Nationalpark und Zoo. Besonders ist in diesem Jahr der Nachwuchs der sibirischen Tiger und der erste rote Panda, der in Hodenhagen angekommen ist.

Einer der beiden knapp drei Monate alten Sibirischen Tiger faucht im Serengeti-Park. Foto: Philipp Schulze / dpa

Wichtige Informationen zum Besuch des Serengeti Parks Preise*

Erwachsene: 45,50 Euro

Kinder (3 bis 12 Jahre): 35,50 Euro

Kinder (0 bis 3 Jahre): gratis *Die Preise beziehen sich auf die Durchfahrt mit dem eigenen Auto. Die Fahrt mit dem Bus kostet 6,50 Euro pro Person Öffnungszeiten

1. Juli bis 20. August täglich: 9.30 bis 18.30 Uhr

Kasse und Tierwelt schließen bereits um 16.30 Uhr Adresse

Serengeti Park Hodenhagen

Am Safaripark 1

29693 Hodenhagen

Der Besuch im Serengeti Park wird mit rund 40 Fahrgeschäften abgerundet. So lässt sich das Treiben im Park vom Riesenrad aus beobachten, weitere klassische Attraktionen wie Breakdancer oder Wildwasserbahn sind ebenfalls vertreten. Wer weniger Adrenalin möchte, kommt sicherlich beim vielfältigen Showprogramm auf seine Kosten.

10) Dinopark in Münchehagen

Deutschlands größter wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark befindet sich in Niedersachsen. Der Dinopark in Münchehagen beiheimatet über 300 lebensechten Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren in Originalgröße. Neben Klassikern wie dem Tyrannosaurus rex sind auch weitere ausgestorbene Tiere auf dem 2,5 Kilometer langem Rundweg ausgestellt.

Wichtige Informationen zum Besuch des Dinoparks Münchehagen Preise

Erwachsene und Jugendliche (ab 13 Jahren): 15,50 Euro

Kinder (4 bis 12 Jahre): 13,50 Euro

Kinder (0 bis 3 Jahre): gratis Öffnungszeiten

täglich von 9 bis 18 Uhr

letzter Einlass ist um 17 Uhr Adresse

Dinopark Münchehagen

Alte Zollstraße 5

31547 Rehburg-Loccum

Der Saurierpark Münchehagen zählt zu den Orten, wo man sich auf ihre Spuren begeben kann. Foto: - / dpa-tmn

Neben dem Beugutachten der Rekonstruktionen können die Besuchenden auf Exkursion in den benachbarten Steinbruch gehen. In diesem werden seit 2004 wieder Dinosaurierspuren ausgegraben. Die geborgenen Spuren werden dann in der Fährtenhalle des Dinoparks präsentiert.

11) Iberger Tropfsteinhöhle

Wem es im Sommer draußen zu heiß ist, der kommt in der Iberger Tropfsteinhöhle voll und ganz auf seine Kosten. Bei angenehmen acht Grad Celsius können sich Besuchende im Oberharzer Gebirge abkühlen. Der Iberg, der eine geologische Seltenheit ist, erhebt sich über Bad Grund als imposantes Kalkmassiv. Die Höhle ist bereits Millionen von Jahre alt und kann bei einer Führung besichtigt werden.

Einblick in die Iberger Tropfsteinhöhle – vor Jahrtausenden im Kalkgestein des Ibergs entstanden und seit über 100 Jahren Harzer Schauhöhle. Foto: Björn Schmidt / HöhlenErlebnisZentrum

Wichtige Informationen zum Besuch der Iberger Tropfsteinhöhle Preise

Erwachsene: 10 Euro

Kinder (6 bis 17 Jahre): 6,50 Euro

Familie (Zwei Erwachsene und Kinder): 26 Euro

Kleinfamilie: (Ein Erwachsener und Kinder): 16 Euro

Kinderunter 6 Jahren: gratis Öffnungszeiten

in den Sommerferien täglich von 10 bis 17 Uhr

Die letzte Höhlenführung des Tages beginnt jeweils um 16 Uhr Adresse

HöhlenErlebnisZentrum

Iberger Tropfsteinhöhle

An der Tropfsteinhöhle 1

37539 Bad Grund

Vor und nach Betreten der Höhle besteht darüber hinaus die Möglichkeit das Höhlenerlebniszentrum zu besuchen. Gewidmet ist das Museum den Toten aus der Lichtensteinhöhle. Der Familienclan aus der Spätbronzezeit wurde in der Lichtensteinhöhle, die rund 15 Kilometer vom Iberg entfernt liegt, vor rund 3000 Jahren begraben. Ihre Knochen wurden ausführlich untersucht, die Ergebnisse erhalten Interessierte im Museum.