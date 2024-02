Braunschweig. Bei Hoheneggelsen im Landkreis Hildesheim ist eine Baulokomotive entgleist. Voraussichtlich bis um 9. März ist die Strecke dicht.

Die Bahnstrecke der Linie RE50 zwischen Braunschweig Hbf und Hildesheim Hbf ist aktuell voll gesperrt. Grund dafür ist eine Baulokomotive, die bei Hoheneggelsen im Landkreis Hildesheim entgleist ist. Nach Angaben der Enno, die zur Metronom Eisenbahngesellschaft gehört, wird die Sperrung voraussichtlich bis Samstag, 9. März, andauern.

Für Reisende zwischen Hildesheim Hbf und Braunschweig Hbf wurde am Donnerstag, 29. Februar, zunächst ein Busnotverkehr (BNV) im Pendelverkehr mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen eingerichtet, wie die Pressestelle der Enno weiter berichtet. Ab Freitag, 1. März, geht der Busnotverkehr dann in einen geplanten Schienenersatzverkehr (SEV) über. Die SEV-Fahrplantabellen für die Zeit der Sperrung bis zum 9. März sind auf der Internetseite von enno abrufbar. Trotzdem könnten die Busse des SEV die Fahrzeiten der Züge nicht einhalten. Fahrgäste auf der betroffenen Strecke werden daher gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen.

Der bestehende Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Braunschweig Hbf und Wolfsburg Hbf aufgrund der Baumaßnahme Weddeler Schleife ist nicht davon betroffen und verkehrt wie gewohnt.

afr