Braunschweig. Beim „Bark Date“ im Braunschweiger Prinzenpark ist der Andrang groß. Was Interessenten bei Hunden aus dem Tierschutz beachten müssen.

Gleich 15 Hunde haben am Samstagvormittag im Prinzenpark in Braunschweig beim „Bark Date“ potenzielle neue Besitzer kennenlernen dürfen. Mit viel Wuff und nicht weniger Wau sorgten die Hunde aus verschiedenen Tierschutzvereinen für einen großen Andrang am Nussberg.

Bei dem Hunde-Blind-Date, das erstmals in der Löwenstadt stattfand, hatten die Tierschutz-Hunde ein rotes Halstuch mit dem Spruch „adopt me“ („adoptier mich“) um den Hals. Freilich war am Samstag nur ein erstes Beschnuppern zwischen potenziellen neuen Herrchen oder Frauchen und den Hunden möglich: „Hier kann keiner einfach so einen Hund mitnehmen, aber die Interessenten können die jeweilige Tierschutzorganisation kontaktieren und später ausloten, ob der Hund zum Besitzer passt“, sagt Organisatorin Julia Jasiewiecz. Vor Ort dabei: Hunde aus den Tierheimen Peine und Wunstorf, aber auch gerettete Vierbeiner von Vereinen wie „Notpfote“ oder „Herz für Streuner“.

Die Hunde sind teils im Ausland vor ihrem Schicksal auf der Straße entkommen. Zum Beispiel Hündin Connie, mit 6 Monaten fast noch ein Welpe aus dem Tierheim Peine. „Sie ist ein Mischling mit Herdenschutz-Hund-Anteil aus Rumänien. Sie darf wegen ihres Schutztriebs nur an Familien mit Haus und Hof gegeben werden, da sie Platz braucht“, sagt Natalie Hadrys, Beiratsmitglied.

Bark Date ist das deutschlandweit erste Liveevent für Hunde aus dem Tierschutz, ein noch ein Zuhause suchen. Organisatorin Julia Jasiewicz mit ihrem Australian Shepherd. © FMN | Bernward Comes

„Bark Date“ in Braunschweig: Was Hunde-Erstbesitzer beachten sollten

Klar, Welpen sind oft besonders süß, doch gerade Hunde-Erstbesitzer können schnell mit dem Wachstum und der Erziehung der Hunde überfordert sein, so Jasiewiecz. „Für Erstbesitzer sind meist Hunde einfacher, die bereits älter als dreieinhalb Jahre sind, da sie quasi aus der Pubertät raus sind“, sagt sie. Dass man älteren Hunden keine Kommandos mehr beibringen könne, sei hingegen ein Mythos: „Hunde sind wie Menschen, sie lernen ein Leben lang und haben unterschiedliche Persönlichkeiten“, sagt Jasiewicz.

Silke Dinter von der Hundepflegestation in Bockenem sucht ein neues Zuhause für Hündin Luna (10) © Funke Medien Niedersachsen | Joschka Büchs

Ein Beweis dafür ist Pudenco-Hündin Luna, die durch Silke Dinter von der Hundepflegestelle in Bockenem vermittelt wird. Sie ist bereits 10 Jahre alt, aber ein echtes Energiebündel. „Sie wurde acht Jahre lang auf einer Terasse in Spanien gehalten und hatte kaum Muskulatur, inzwischen ist sie fitter als viele jüngeren Hunde“, sagt Dinter.

Beim Kennenlernen der Hunde gibt es beim „Bark Date“ einige Grundregeln: Die Hunde nicht bedrängen, erst den Besitzer ansprechen und sich dann dem Hund nähern zum Beispiel. „Viele Familien bringen ihren Ersthund mit, um zu schauen, wie sich die Tiere vertragen, das ist auf jeden Fall sinnvoll“, sagt Jasiewicz. Schon um 12 Uhr sind dutzende Menschen da, um die Hunde kennenzulernen. „Das Interesse für eine zweite Auflage des Termins ist da“, freut sie sich.

