Göttingen. Bei einem Brand am in der Göttinger Springstraße sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen.

In einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Göttinger Springstraße ist am frühen Samstagmorgen, 24. Februar, ein Feuer ausgebrochen. Der 71 Jahre alte Bewohner sowie eine 41 Jahre alte Mitbewohnerin wurden leicht durch Rauchgas verletzt. Weitere Menschen aus dem Haus kamen nicht zu Schaden. Das teilt die Feuerwehr am Sonntag mit.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brandherd. Der Ereignisort wurde anschließend von der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers beschlagnahmt und versiegelt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor.

