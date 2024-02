Göttingen. Ein Unfall auf der Raststätte Göttingen-Ost an der A7 Richtung Hannover am Donnerstag hinterlässt einen hohen Schaden. Der Polizeibericht.

Ein mutmaßlich erheblich alkoholisierter Autofahrer aus Bayern hat am Donnerstagnachmittag, 22. Februar 2024, auf der Rastanlage Göttingen-Ost an der Autobahn 7 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie durch ein Wunder wurden keine Menschen verletzt und auch der 58-Jährige trug nur leichte Verletzungen davon, berichtet die Göttinger Polizei. Ersthelfer befreiten den Autofahrer demnach aus seinem beschädigten Geländewagen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Während der Unfallaufnahme stellte die Autobahnpolizei bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Unfall auf der Rastanlage Göttingen-Ost an der A7: Was ist passiert?

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 58-Jährige gegen 15.55 Uhr an der Rastanlage Göttingen-Ost mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Autobahn ab und verlor kurz danach aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, so die Polizei. Das Auto streifte zunächst ein Werbeschild und mehrere Fahnenmasten, prallte gegen zwei am Rand des Tankstellengeländes geparkte Lkw und zwei Dieselzapfsäulen, die bei dem Aufprall völlig zerstört wurden, und blieb schließlich stehen.

Zwei Zapfsäulen der Tankstelle wurden bei dem Unfall völlig zerstört. © Polizei | Polizeiinspektion Göttingen

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Zufahrt zur Rastanlage vorübergehend gesperrt werden. Auch der Tankstellenbetrieb war kurzzeitig eingestellt, schreibt die Polizei abschließend.

