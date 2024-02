Osterode. Auf der B243 in Osterode am Harz ereignet sich am Montagabend ein Unfall. Was ist passiert? Der aktuelle Polizeibericht aus Osterode.

Auf der Bundesstraße 243 in Osterode ist es am Montag, 19. Februar 2024, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Das berichtet die Polizei aus Osterode.

Unfall in Osterode: Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Auto

Demnach fuhr eine 20-jährige Frau gegen 17.40 Uhr auf die B243 in Richtung Herzberg auf. Dabei verlor sie laut Polizei beim Beschleunigen die Kontrolle über ihr Auto.

Der Pkw kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke und kam wenig später zum Stillstand. Die Fahrerin aus Osterode wurde bei dem Unglück leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro, so die Polizei abschließend.

Auch am Sonntag und Montag war es im Bereich Osterode zu Unfällen gekommen.

pol