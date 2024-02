Osterode. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wird Feuerwehr aus Osterode am Harz alarmiert: Ein Waschbär ist in einer Baumgabel eingeklemmt.

Wegen einer Tierrettung war die Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz am 18. Februar 2024 im Osteroder Stadtwald im Einsatz.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Webseite berichtet, hatten Spaziergänger am Sonntagmorgen einen Waschbären in einem Baum entdeckt. Der mutmaßliche Unglücksrabe klemmte demnach in etwa vier Metern Höhe mit dem Kopf in einer Astgabel.

Osterode: Feuerwehr befreit Waschbären aus unglücklicher Lage

Die Feuerwehrleute befreiten das auch Schupp genannte Tier mithilfe einer Steckleiter aus seiner misslichen Lage. Der Waschbär „war unverletzt und wurde nach der Rettung in die Natur entlassen“, schreibt die Osteroder Feuerwehr abschließend. Wie genau er in die unglückliche Lage geraten war, bleibt wohl ein Rätsel.

Der gerettete Waschbär. © Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz

Warum heißt der Waschbär eigentlich Waschbär?

Waschbären betasten ihre Nahrung intensiv mit den Vorderpfoten. „Wenn er in Gewässern nach Futter sucht, sieht es so aus, als würde er sein Essen waschen“ - daher auch der Name Waschbär, erklärt der Deutsche Jagdverband auf seiner Seite zum Procyon lotor.

