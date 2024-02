Hannover. Binnen weniger Stunden waren 150.000 Tickets für beide Konzerte weg. Nun suchen viele eine Hotel-Option – und müssen dafür oft nochmal viel bezahlen.

Was für ein unfassbarer Hype auf AC/DC: In gut anderthalb Stunden waren alle 75.000 Tickets für die erste Show am 31. Juli vergriffen. Keine 24 Stunden brauchte es, bis auch die Zusatzshow am 4. August ausverkauft war. Viele Konzertbesucher kommen aus der Region, viele reisen aber auch aus anderen Teilen Deutschlands oder gar Europas und der Welt an – und suchen nach dem Ticketkauf nun eine Übernachtungsoption.

Preis-Aufschlag bei Hotels von fast 600 Prozent während der AC/DC-Konzerte

Auf der Homepage Booking.com waren am Montagvormittag Übernachtungsmöglichkeiten für den Bereich Hannover-Messe in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August und dem 4. auf den 5. August bereits zu mehr als 90 Prozent ausverkauft. Die Übernachtungspreise der noch verfügbaren Hotels waren exorbitant hoch. Wir haben uns drei Übernachtungsoptionen mit einem massiven Preisaufschlag ausgesucht. Zum Beispiel bietet das Designhotel plus Congresscentrum Wienecke XI. zum ersten Konzert ein Zweibettzimmer für 718 Euro an. Nur zwei Tage später gibt es ein Doppelbett für etwa 120 Euro. Das ist ein Aufschlag von fast 600 Prozent. Die Nachfrage ist trotzdem da: Während des zweiten Konzerts ist das Hotel bereits ausgebucht. Das Hotel wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Erhöhungen äußern.

Das Hotel Pro Messe Hotel Hannover bietet an Nicht-Konzerttagen ein Standard Doppelzimmer, mit Frühstück, für zwei Personen für 70 Euro an. In der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August kostet die Übernachtung mit Frühstück dort 307 Euro, vom 4. auf den 5. August sogar 313 Euro. Das ist mehr als das Vierfache. Immerhin für mehr als den dreifachen Preis bietet das H+-Hotel am 4. auf den 5. August ein Zweibettzimmer mit Frühstück an. Bei Booking.com kostet es 415 Euro, nur einen Tag später kostet ein Doppelzimmer 125 Euro.

Wer also am Veranstaltungsgelände nächtigen möchte, zahlt kräftig drauf, zeigt der kleine Überblick. Schon im Zentrum Hannovers sinken die Hotelpreise jedoch massiv. Ein Budget-Zweitbettzimmer im Boxhotel etwa, unweit des Hauptbahnhofs gelegen, kostet für zwei Personen vom 4. auf den 5. August 47 Euro.

