Soltau. Erstes Geheimnis um „Katakomben-Tour“ gelüftet. Dann können Besucher die Attraktion erstmals ausprobieren. Und noch eine heißersehnte Info ist fix.

Es ist aktuell noch eines der größten Geheimnisse im deutschen Freizeitpark-Sektor: Was passiert da momentan im Heide-Park in Soltau? Unweit des Fahrgeschäfts „Flug der Dämonen“ entsteht eine neue Attraktion. Doch noch hüllt sich der Park mit Details rund um den Neuzugang in Schweigen. Allerdings: Mittlerweile steht fest, ab wann die Freizeitpark-Besucher die neue Attraktion erleben können, die den Arbeitstitel „Katakomben-Tour“ bekommen hat. An Karfreitag, 29. März, also in exakt zwei Monaten, soll sie eröffnen, heißt es aus Soltau. Auf Nachfrage heißt es aus dem Park: „Die Holzachterbahn ‚Colossos‘ haben wir 2019 auch an Karfreitag eröffnet, den ‚Flug der Dämonen‘ ebenfalls am 29. März vor zehn Jahren.“ Also ein perfektes Datum für Zuwachs im Park.

Mit Videos und absolut kryptischen Texten halten die Freizeitpark-Macher auf Social Media die Fans seit Wochen bei Laune. „Die Indoor-Attraktion verspreche, das Leben der mutigen Gäste auf gruseligste Art und Weise zu verändern“, hieß es etwa bei der Ankündigung der neuen Attraktion im Oktober, die Teil des Themenbereichs „Transsilvanien“ werden soll. Ob es ein Darkride wird, wie ihn sich viele Heide-Park-Fans wünschen, ist noch immer unklar. Jedoch: Der Park möchte im Laufe des Februars bekanntgeben, um was es sich bei der Attraktion konkret handelt. Ein klein wenig gedulden müssen sich die Anhänger des größten Freizeitparks in Norddeutschland also noch.

Saisonstart des Heide-Parks ist am 23. März

Die Saison des Heide-Parks ist vom 23. März bis zum 2. November geplant. Tagestickets können sich Besucher aber schon jetzt online ab 37 Euro sichern, Jahreskarten gibt es ab 79 Euro. Neben der neuen Attraktion gibt es eine weitere Neuheit für den Park in diesem Jahr: Am 31. August und 1. September steigt das Heide-Park-Festival auf dem Gelände. The Chainsmokers, Don Diablo, Hardwell, Wincent Weiss und dutzende weitere Acts stehen bereits fest. Karten gibt es ab 99,99 Euro.