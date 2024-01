Lüneburg. In Niedersachsen fällt eine 66-Jährige Betrügern zum Opfer. In Bremen stechen Jugendliche auf einen 20-Jährigen ein. Der Polizei-Überblick.

Mit einer Bratpfanne hat ein 45 Jahre alter Mann einen Gleichaltrigen geschlagen und verletzt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Männern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach am Samstagmittag in der Lüneburger Fußgängerzone. Der Angreifer habe das Opfer zwei Mal mit der Pfanne ins Gesicht geschlagen.

Jugendliche verletzen 20-Jährigen in Bremen schwer

Zwei Jugendliche haben einen 20-jährigen Mann mit Messern an einer Straßenbahn-Haltestelle angegriffen und schwer verletzt. Auslöser des Angriffs in der Bremer Neustadt war ein Streit zwischen dem Opfer und den beiden Jugendlichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren wurden nach der Tat noch in der Nacht auf Sonntag von der Polizei gefasst. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem Wortgefecht sei der 20-Jährige zunächst aus der Bahn ausgestiegen. Er habe aber mit einer Flasche eine Türscheibe eingeworfen, als die Straßenbahn gerade losfuhr. Daraufhin stoppte der Zug, die beiden Jugendlichen stiegen aus und stachen auf den 20-Jährigen ein, wie die Polizei mitteilte. Danach flohen sie. Allerdings seien zwei Tatverdächtige von Polizisten entdeckt und festgenommen worden.

Online-Betrüger bringen Frau aus Niedersachsen um 1500 Euro

Eine 66-Jährige aus Sachsenhagen im Landkreis Schaumburg ist am Freitag Opfer von Online-Betrügern geworden. Sie hat eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter auf ihr Handy erhalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Darin hieß es, die Tochter habe eine neue Nummer, keinen Zugriff auf ihr Bankkonto und brauche deshalb Hilfe. Die Frau habe ihrer Tochter 1500 Euro überwiesen. Nach einer erneuten Geldforderung sei sie aber misstrauisch geworden und habe über die alte Nummer ihre Tochter kontaktiert und den Betrug aufgeklärt.

Die Polizei rät zu Vorsicht bei Nachrichten zu neuen Nummern und Geldforderungen. Besonders misstrauisch solle man sein, wenn zur Eile gedrängt werde.

dpa