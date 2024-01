Wunstorf. Nahe Wunstorf ist am Dienstagmittag ein ICE stehen geblieben. Die Gleisfreigabe dauerte, Verspätungen waren die Folge.

Ein ICE ist am Dienstag auf dem Weg von Hannover nach Bremen in der Nähe von Wunstorf (Region Hannover) liegengeblieben. Die rund 250 Reisenden mussten dort in einen anderen Zug umsteigen und wurden zurück nach Hannover gebracht. Der Zug sei gegen 10 Uhr liegengeblieben, die Evakuierung sei gegen 12.15 Uhr abgeschlossen gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Zirka um 14 Uhr wurde wieder ein Gleis freigegeben, um 15 Uhr das zweite Gleis. Auf der Strecke gab es Verspätungen.

Davon waren auch die S-Bahnlinien S1 und S3 betroffen, wie das Unternehmen Transdev auf seiner Internetseite mitteilte. Es gebe extreme Einschränkungen zwischen Minden und Hannover-Hauptbahnhof sowie Nienburg und Hannover-Hauptbahnhof, hieß es am Mittag. Einige Bahnen seien ausgefallen.

