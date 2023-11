Harz. Wetterdienst warnt: Heute und Freitag, 24. November, gibt es Orkanböen bis 140 km/h auf dem Brocken. Ab Freitag ist mit Schnee zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Donnerstag, 23. November, eine Sturmwarnung für den Harz herausgegeben. Für den Brocken sind orkanartige Böen und Orkanböen bis 140 km/h (11-12 Bft) angesagt. Bäume könnten entwurzeln werden und Äste und Gegenstände herabstürzen.

Der DWD empfiehlt, in Lagen über 1.000 Metern den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Erst am Freitagmorgen werde eine leichte Abschwächung erwartet.

In der Nacht auf Freitag, 24. November, schaltet der Wind demnach nur einen minimalen Gang herunter. Dann ist mit schweren Sturmböen und in exponierten Lagen mit Orkanböen über 120 km/ zu rechnen.

Brockenbahn fährt heute nicht

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) melden: „Aufgrund der stürmischen Witterung entfallen heute (Donnerstag) alle Zugverbindungen zwischen Schierke und dem Brocken. Der Zugverkehr von Wernigerode nach Schierke sowie im Südharz von Nordhausen nach Ilfeld ist hiervon nicht betroffen und wird fahrplanmäßig durchgeführt.“ Hinweise zu aktuellen Fahrplanänderungen gibt es tagesaktuell auf der Homepage der HSB unter https://www.hsb-wr.de/Aktuelles/Aktuelle-Fahrplanaenderungen/

Schnee auf Brocken erwartet

Für das kommende Wochenende hat der DWD weiße Flocken in Aussicht gestellt: Ab der Nacht zu Freitag erwarten die Wetterexperten Schnee, der auch liegen bleiben soll. Nach Angaben eines Sprechers steht ab Freitag eine winterliche Periode an.

Am Mittwoch gab es im Harz noch Frost, am heutigen Donnerstag sollen die Temperaturen bis auf sieben Grad steigen, und es soll regnen. Den ersten Schnee auf dem Brocken in der aktuellen Herbst-/Wintersaison hatte es am Samstag, 11. November, gegeben. 2018 fiel der erste Schnee auf dem 1.141 Meter hohen Berg bereits am 24. September, im Winter 2020 am 19. November.

