Harz. In der Nacht auf Samstag hat es auf dem Brocken den ersten Schnee dieses Winters gegeben. Beginnt im Harz nun bald die Ski-Saison?

Es ist immer ein sicheres Zeichen, dass der Winter im Harz bald Einzug hält: Am Wochenende hat es auf dem Brocken zum ersten Mal Schnee gegeben. Minus 1 Grad und eine dünne Schneedecke zeigte die Webcam der Harzer Schmalspurbahnen am Bahnhof der Brockenbahn oben auf dem Brockenplateau am Samstagmorgen.

Schon am Nachmittag hatte sich auf dem Brockenplateau ein leichtes Schneegestöber gebildet. Brocken-Besucherinnen und -Besucher stapften durch die Flocken, wie auch über die Webcam der Stadt Wernigerode zu verfolgen war.

Schnee auf dem Brocken: Winterwanderung auf den Gipfel

Die Ski-Saison im Harz wird der Schneefall dieses Wochenendes aber wohl noch nicht einleiten: Am Sonntag soll es zwar zunächst noch kalt bleiben, erneute Schneefälle sind aber zunächst nicht angekündigt. Ab Montag soll es dann auf dem Brocken bei leichten Plusgraden schon wieder Regen geben.

Auch wenn es für eine Schlittenfahrt oder eine Runde auf den Langlaufskiern noch lange nicht reichen dürfte, eine Winter-Wanderung kann man mit der richtigen Ausrüstung aber auch jetzt bereits wagen. Im Sommer hatten wir zu diesem Zweck die besten Wander-Strecken auf den Brocken für alle Ansprüche vorgestellt. Wem es dabei so kalt wird, dass er sich nach einer Aufwärmpause in einer gemütlichen Waldgaststätte sehnt, für den haben wir die schönsten im Harz in einem Artikel zusammengestellt.

Nach erstem Schnee: Nächste Woche wieder Regen im Harz

Wann der Winter in diesem Jahr so richtig loslegen wird und wie die Schneeprognosen für diese Saison sind, das haben Wetter-Experten schon im Oktober berechnet: Nach einem schneearmen und milden November könnte es demnach im Dezember - vor allem um die Weihnachtszeit - einen Kälteschock geben, wie das Portal wetter.de prognostiziert. Schnee soll es allerdings wenig geben.

Besonders früh ist der erste Schneefall auf dem höchsten Harzer Gipfel in diesem Jahr nicht dran. Im Jahr 2018 hatte es auf dem Brocken schon am 24. September gefallen. Im Winter 2020 hatte es erst am 19. November zum ersten Mal geschneit. red

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.