Schwerer Unfall bei Gieboldehausen: Verletzte und hoher Schaden

Am Pfingstsonntag ist kurz vor 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall nahe Gieboldehausen gekommen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

In der Nacht des Pfingstsonntag ist es auf der Bundesstraße 27 am „Krebecker Kreuz“ zwischen Krebeck und Wollbrandshausen zu einem schweren Autounfall gekommen. Das meldete die Freiwillige Feuerwehr Gieboldehausen am Montagvormittag. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Schwerer Unfall im Landkreis Göttingen

Wie die Feuerwehr weiter meldet, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.45 Uhr zur Unfallstelle mit eingeklemmter Person an der B 27 gerufen. Feuerwehrleute aus Bilshausen, Krebeck und Gieboldehausen seien daraufhin zum Unfallort geeilt.

Ein aus Richtung Wollbrandhausen kommender Opel Astra mit drei Insassen hatte an der Kreuzung der Landstraße 253 mit der B 27 einen Audi übersehen: Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Audi in ein Geländer geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Entgegen der ursprünglichen Meldung hatten sich aber alle Mitfahrer noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus den Wagen befreien können, wie Einsatzkräfte am Montag berichten.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Foto: FFW Gieboldehausen

Erheblicher Sachschaden bei Gieboldehausen

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und half dem Rettungsdienst bei der Betreuung der Unfallopfer. Alle vier Beteiligten wurden leicht verletzt mit Rettungswagen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei Duderstadt am Montagvormittag bestätigt. Zwei Notärzte aus Duderstadt und Göttingen sowie vier Rettungswagen aus Gieboldehausen, Duderstadt, Herzberg und Rittmarschhausen waren dafür im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, wie die Polizei unserer Redaktion gegenüber bestätigte.

Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Foto: FFW Gieboldehausen

