Vollsperrung im Harz: L519/L520 in St. Andreasberg wird erneuert

Auf einer Länge von etwa 550 Metern wird die Fahrbahn der Landesstraßen 519 und 520 innerhalb der Ortschaft Sankt Andreasberg erneuert. Darüber informieren die Verantwortlichen des Geschäftsbereichs Goslar der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Mitteilung. Demnach beginnen die Arbeiten Ende Mai und werden voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien andauern. Die Kosten belaufen sich laut Behörde derzeit auf etwa 0,53 Millionen Euro.

Die Sanierung werde in mehrere Teilabschnitte unterteilt. „Um die Beeinträchtigung für den Verkehr und Anwohnende so gering wie möglich zu halten, werden einige Teilabschnitte vor den Sommerferien und einige in den Sommerferien gebaut“, so die Verantwortlichen weiter.

Der Baubereich auf der Landesstraße 519 (Clausthaler Straße) beginnt im Bereich der Einmündung „An der Trift“ bis zur Zufahrt zur Tankstelle. Die Zufahrt bleibe hierbei offen, ebenso werde die Zufahrt zur Feuerwehr ständig befahrbar gehalten. Auf der Landesstraße 520 beginne der Teilabschnitt von der Kreuzung L519/Schützenstraße auf einer Länge von etwa 60 Metern.

Vollsperrung wird teilweise nötig – So verläuft die Umleitung

„Die Bauarbeiten können teilweise nur unter Vollsperrung des Verkehrs durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt innerorts über die Gemeindestraßen“, so die Behörde in ihrer Mitteilung weiter.

Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert und führe den Verkehr ab Sonnenberg (Landesstraße 519), auf die Bundesstraße 242 und die Bundesstraße 4 nach Braunlage, weiter über die Bundesstraße 27 Richtung Bad Lauterberg auf die Landesstraße 519 beziehungsweise Landesstraße 520 nach St. Andreasberg. Für die Gegenrichtung erfolgt die Umleitung entsprechend entgegengesetzt.

Über den genauen Beginn der Arbeiten will die Straßenbaubehörde zu gegebener Zeit noch einmal gesondert informieren. „Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten“, teilen die Verantwortlichen mit.

