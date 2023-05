B243: Abfahrt Leege am 10. und 11. Mai gesperrt

Osterode. Schadstellen an der Fahrbahn: Die Ausfahrt Leege in Richtung Herzberg wird am 10. und 11. Mai wegen Bauarbeiten gesperrt.

Um Schadstellen an der Fahrbahn im Zuge der Bundesstraße 243 zu beseitigen, wird am 10. und 11. Mai die Ausfahrt Leege in Fahrtrichtung Herzberg für den Verkehr voll gesperrt. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, in einer Mitteilung. Weiter heißt es: „Eine Weiterfahrt auf der Bundesstraße 243 bleibt möglich, die Umleitung erfolgt über die nächste Anschlussstelle Aschenhütte“.

Der Verkehr aus der Innenstadt Osterode werde weiter auf der Kreisstraße 427 in Richtung Herzberg ebenfalls bis zur Anschlussstelle Aschenhütte geleitet.

„Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen und Beeinträchtigungen“, heißt es abschließend.