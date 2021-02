Start in den Corona-Impfzentren erfolgt wohl Mitte Februar

Blick in das Impfzentrum in Herzberg. Wann die breite Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft werden kann, ist noch unklar.

Aktuell sind noch keine Terminbuchungen für die Impfzentren des Landkreises Göttingen möglich. Der Grund: Impfstoff für den Start des Impfbetriebs in den Impfzentren steht nicht zur Verfügung. Es liegt dem Landkreis auch keine Zusage für eine Impfstoff-Lieferung vor, die in den Impfzentren eingesetzt werden kann. So stellte sich die Situation noch am vergangenen Donnerstag dar; deshalb ist der vom Land Niedersachsen verkündete Start der Terminvergabe im Landkreis Göttingen – wie in zahlreichen anderen Landkreisen – nicht möglich (wir berichteten).

Falsche Erwartungen geweckt

Wie die Kreisverwaltung unserer Zeitung mitteilte, habe der Landkreis frühzeitig auf diesen Umstand hingewiesen und gewarnt, dass mit einem flächendeckend angekündigten Start der Terminvergabe Erwartungen geweckt würden, die in Teilen des Landes nicht erfüllt werden können. Nach Aussage des Sozialministeriums waren allenfalls für 30 der landesweit 50 Impfzentren in sehr begrenztem Umfang Terminbuchungen möglich.

Sobald der Landkreis die verbindliche Zusage erhält, dass Impfstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert wird, kann unverzüglich die Terminvergabe für die Impfzentren des Landkreises starten. Der Start wird von der Kreisverwaltung frühestmöglich und auf allen verfügbaren Kanälen öffentlich bekannt gemacht. Ausgehend vom bisherigen Rhythmus der Impfstofflieferungen stellt sich der Kreis auf eine Lieferung Mitte Februar ein. Sobald diese Lieferung in den Impfzentren eingetroffen ist, kann mit den Impfungen begonnen werden, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Menschen rufen teils verzweifelt an

Den Landkreis Göttingen erreichten eine Vielzahl teils verzweifelte Anrufe von Menschen, die aufgrund der missverständlichen Ankündigung des Starts der Terminvergabe vergeblich versucht haben, einen Termin zu buchen.

Die Kreisverwaltung hat daraufhin die Kapazitäten ihres „Infotelefons Impfzentren“ kurzfristig ausgeweitet, um den Menschen die Situation zu erläutern.

Infotelefon geschaltet

Dieses Telefon ist für Informationen und Erläuterungen rund um die Impfzentren des Landkreises Göttingen eingerichtet. Es ist unter Telefon 0551/525-2000 erreichbar von Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Auch die Kontaktaufnahme per E-Mail ist möglich: Impftelefon@landkreisgoettingen.de.

Für allgemeine Fragen zum Impfen und insbesondere für Fragen zur Terminvergabe ist die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen geschaltet: Telefon 0800/99 88 665. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Sie empfiehlt zudem, die kostenlose Katwarn-App von Landkreis und Stadt Göttingen für das Smartphone oder den Tablet-PC herunterzuladen. Hier werden wesentliche Nachrichten und Warnungen eingestellt.

Pflegeheime haben Priorität

Derzeit werden die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises fortgesetzt. Derzeit sind gut drei Viertel der 57 Einrichtungen im Kreis (ohne Stadt Göttingen) mit einer Erstimpfung versorgt. In einer Reihe von Heimen haben zudem parallel schon die Zweitimpfungen mit dem eigens dafür vorgesehenen Impfstoff begonnen.

Die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen haben bundesweit Priorität, um schwere Covid-19-Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern. Der wenige an den Landkreis gelieferte Impfstoff wird deshalb im Wesentlichen auf diese Aufgabe konzentriert. Mit einer in Aussicht gestellten Teillieferung in dieser Woche können die Erstimpfungen in den Heimen voraussichtlich abgeschlossen werden; die Lieferung erfolgt mit dem Hinweis, den Impfstoff in den Heimen zu verwenden ist.

Hilfe für Gewerbe und Familien

Die Verwaltung des Landkreises Göttingen informiert weiterhin über Beratungen für Gewerbetreibende: Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) bietet Informationen auf ihrer Webseite an und ist für Fragen erreichbar unter Telefon 0551/525-4980. Informationen für Selbstständige und Freiberufler sind auf der Internetseite des Landkreises eingestellt.

Bei Fragen und Anregungen zum Familienalltag bietet der Landkreis eine Sprechstunde für Familien an: Montag zwischen 10 und 12 Uhr sowie Donnerstag von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 0551/525-2660.

