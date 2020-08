Brandserie geht weiter: Gartenlauben stehen in Flammen

Salzderhelden. Erneut kam es an der ehemaligen Saline in Salzderhelden zu einem Feuer. Die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Brandserie geht weiter: Durch Anwohner wurde am Abend des 25. August gegen 21.14 Uhr ein Brand in der Kleingartenanlage an der ehemaligen Saline in Salzderhelden gemeldet. Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass zwei Parzellen der Kleingartenanlage, die sich ca. 50 Meter voneinander entfernt befinden, betroffen waren. In einer Parzelle brannte ein Gebäude komplett und ein Gebäude teilweise herunter, in der anderen Parzelle brannte das Gebäude komplett ab.

Polizei setzt Hubschrauber bei der Fahndung ein

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, die Brandorte wurden beschlagnahmt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung inklusive Einsatz des Polizeihubschraubers nach verdächtigen Personen verlief negativ. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch die bereits in der Polizeiinspektion Northeim zu diesem Komplex eingerichtete Ermittlungsgruppe aufgenommen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Einbeck, Salzderhelden, Vogelbeck, Sülbeck, Immensen, Drüber, Langenholtensen und Edesheim sowie das THW und das DRK Einbeck.

