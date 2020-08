Rauchsäule und Explosionen: Gartenlauben stehen in Flammen

Salzderhelden. 120 Kräfte von mehreren Feuerwehren, von THW und Rettungsdienst waren am Freitagabend in Salzderhelden im Einsatz.

Zwei brennende Gartenlauben in Salzderhelden beschäftigten am Freitagabend die Rettungskräfte: Die Feuerwehren Salzderhelden, Einbeck und Vogelbeck, das Technische Hilfswerk und das DRK aus Einbeck waren vom späten Abend bis in die Nacht im Einsatz. Die Lauben in nur rund 200 Metern Entfernung zueinander standen gleichzeitig in Flammen. Die Rauchsäule und der Flammenschein waren weithin sichtbar, berichtet die Feuerwehr.

120 Kräfte im Einsatz

Das Feuer war gegen 21.45 Uhr gemeldet worden. Rund 120 Kräfte waren insgesamt im Einsatz. Die schwülen Temperaturen und die extreme Hitzestrahlung machten den Einsatzkräften zu schaffen; sie wurden mit Getränken versorgt. Die Brandbekämpfung übernahmen Trupps unter schwerem Atemschutz. Vor Ort waren mehrere kleinere Explosionen, vermutlich durch Gasflaschen, zu hören, so die Brandschützer.

Die Feuerwehrleute waren unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Foto: Mennecke / Kreisfeuerwehr

Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen in dem Fall auf. fw