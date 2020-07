Nach Bränden in Einbeck: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Nach den Bränden am vergangenen Wochenende in Einbeck hat die Polizei im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Northeim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Darüber informiert die Polizei. Demnach haben die Ermittler ihre Arbeit „unmittelbar“ aufgenommen.

„Wir werden mit verstärktem Personal- und Ressourceneinsatz die genauen Umstände der Brände untersuchen. Aussagen zur jeweiligen Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden. Wir ermitteln in alle Richtungen und bitten Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Ermittlungsgruppe unter Telefon 05561/949780 zu wenden. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern derweil noch an“, sagte Polizeioberrat Niklas Fuchs, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion.

Drei Brände am Wochenende

Zunächst kam es am Freitag in den späten Abendstunden zu einem Vollbrand eines Industriedenkmals in Salzderhelden (wir berichteten). Der dortige Salinenturm brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Am Samstag gegen 22.58 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie unmittelbar im Nahbereich der Saline. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Kleingärten wurde durch die Feuerwehr verhindert. Die Gartenlaube brannte nahezu vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Am Tag darauf gegen 23.09 Uhr kam es zu einem weiteren Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie oberhalb des Schulzentrums am Hubeweg in Einbeck. Die Gartenlaube brannte vollständig nieder. Noch während der Löscharbeiten wurde durch die Polizei eine qualmende Matratze in einer Gartenlaube im unmittelbaren Nahbereich des Brandortes festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde auch hier ein Übergreifen der Flammen verhindert.

Alle Brandorte wurden von der Polizei beschlagnahmt. Personen wurden bei keinem der drei Feuer verletzt.