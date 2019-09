Biker-Kontrolle im Harz: Spitzenreiter fährt 149 statt 70 km/h

Die sommerlichen Temperaturen lockten am Wochenende wieder zahlreiche Motorradfahrer in den Harz. Und nicht alle halten sich bei diesen Touren an die Regeln. Denn erneut stellten die Beamten der Polizeiinspektion Goslar im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntag, deren Schwerpunkt auf Motorrädern lag, zahlreiche Verstöße fest. Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeit war an diesem Tag ein Biker, der bei erlaubten 70 km/h mit 149 Stundenkilometern unterwegs war. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Kontrolle im Rahmen der Aktion „Sicher durch den Harz“ fand auf der Bundesstraße 4 im Bereich Kesselberg und Weißtannenweg in Hohegeiß statt, wo die Beamten schon bei den letzten Kontrollen in diesem Sommer immer wieder Geschwindigkeitsverstöße registriert haben.

Insgesamt durchfuhren 2.489 Kraftfahrzeuge den Kontrollort. Es wurden 111 Verstöße festgestellt, die die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach sich ziehen. „Davon müssen 23 Motorradfahrer demnächst auf ihren Freizeitspaß verzichten, da die gemessene Geschwindigkeit ein Fahrverbot zur Folge hat“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass die Kontrollen nach wie vor erforderlich sind, zeigen die jüngsten Unfälle – nicht nur im Harz. So wurde am Sonntagnachmittag ein Biker bei einem Unfall auf der L521 zwischen Sieber und St. Andreasberg schwer verletzt (wir berichteten). In Braunlage überschlug sich am Mittwoch eine Motorradfahrerin mit ihrer Maschine und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Am vergangenen Wochenende wurden gleich drei Biker bei Unfällen auf der B498 zwischen Osterode und Riefensbeek teils schwer verletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich zudem am Samstag in Göttingen, bei dem ein 33-jähriger Biker ebenfalls schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus Göttingen mit seiner Suzuki auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Kasseler Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe der Hans-Böckler-Straße die Kontrolle über sein Krad verlor und ins Rutschen geriet. „Im weiteren Verlauf wurde der 33-Jährige vom Motorrad und gegen den Hyundai eines Mannes aus Kassel geschleudert, der im Gegenverkehr auf der Linksabbiegespur stand“, heißt es im Polizeibericht. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Gerade in den letzten Tagen vor Ende der Motorradsaison kann es auf den Straßen im Harz gefährlich werden. Schlechtes Wetter, Nässe und Laub auf den Straßen können zu einer Gefahr für die Biker werden.