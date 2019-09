Motorradfahrer wird bei Unfall auf L521 schwer verletzt

Sieber. Der 28-Jährige kam am Sonntagnachmittag zwischen Sieber und St. Andreasberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der L521 zwischen Sieber und St. Andreasberg. Der Göttinger war mit seinem Motorrad von Sieber in Richtung St. Andreasberg unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, auf den Grünstreifen geriet und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schlitterte über den Asphalt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, erklärte die Polizei. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.