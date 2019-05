„Bäcker-Sterben“: Handwerksberufe erfahren kaum Wertschätzung

Die Anzahl der Bäckerbetriebe ist in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland um rund 30 Prozent gesunken. Der Trend lasse sich auch in Südniedersachsen erkennen, bestätigt Andreas Gliem, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. 2008 waren bundesweit noch 15.337 Bäckereien gelistet, hatte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) berichtet. Zehn Jahre später seien mehr als 4.400 von ihnen geschlossen worden. Übrig geblieben...