Istanbul. Vor Zehntausenden brandmarkte der türkische Staatschef bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in Istanbul den Westen als Kriegstreiber.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte gerufen, und seine Anhänger strömten zusammen. Bei einer Massenkundgebung auf dem Gelände des früheren Istanbuler Flughafens Atatürk demonstrierte Erdogan am Samstagnachmittag seine Solidarität mit den Palästinensern und erneuerte seine Kritik an Israel und „dem Westen“. Erdogan sagte wörtlich: „Der Hauptschuldige hinter den Massakern, die sich in Gaza abspielen, ist der Westen.“ An die Adresse Israels gerichtet, rief Erdogan: „Der Westen steht in Eurer Schuld, aber die Türkei schuldet Euch nichts. Deshalb sprechen wir ohne zu zögern Klartext.“