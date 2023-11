Tel Aviv. Über 240 Israelis wurden von der Hamas entführt. Die Angehörigen der Opfer sind verzweifelt – und wütend. Sie wollen Hilfe vom Westen.

Eigentlich ist Lion Yanai ein introvertierter Mensch. In den vergangenen Wochen stand der 46-jährige Programmierer aber öfter live auf CNN Rede und Antwort als so mancher Kongressabgeordneter der USA. „Ich bin es nicht gewöhnt, so viel mit Menschen zu sprechen“, sagt er und lacht. Es ist ein seltenes Lachen in diesen Tagen. Am 7. Oktober wurde Lions Schwester Moran auf dem Ravefestival Nova im Süden Israels von Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. Nun wartet Lion bereits vier Wochen darauf, „dass die Welt etwas unternimmt“.