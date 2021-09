Olaf Scholz: Warum er bei den Geldwäsche-Ermittlungen in Bedrängnis gerät

Es läuft optimal für Olaf Scholz. In Umfragen liegt er klar in Führung. Und auch beim jüngsten Triell am Sonntagabend sahen die die Zuschauer und Zuschauerinnen den SPD-Kanzlerkandidaten als Sieger, die Kanzlerschaft scheint zum Greifen nahe. Da sind die Fragen, die er nach der Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit den Geldwäsche-Ermittlungen am Montag in einer Sondersitzung des Finanzausschusses beantworten muss, mehr als nur lästig. Sie könnten für Scholz gefährlich werden.

Auch wenn seine Mitbewerber Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) ihn am Sonntagabend beim dritten Triell mit diesem Thema davonkommen ließen – Baerbock forderte lediglich „volle Transparenz“ – so ist der Auftritt mehr als heikel.

Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Grüne, FDP und Linke hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem die Staatsanwaltschaft Osnabrück 17 Tage vor der Bundestagswahl Durchsuchungen im Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium angeordnet hatte. Es geht um Ermittlungen gegen Mitarbeiter der FIU.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist eine Spezialeinheit beim Zoll und zuständig für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Sie hat ihren Sitz in Köln und ist dem Finanzministerium von Olaf Scholz unterstellt. Wolfgang Schäuble (CDU), Scholz Vorgänger im Bundesfinanzministerium, hatte die FIU aus dem Bundeskriminalamt herausgelöst und dem Zoll zugeschlagen. Seither ist das Finanzministerium zuständig.

Schwere Vorwürfe an den SPD-Kanzlerkandidaten

Die Behörde soll Meldungen über ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen sammeln, auswerten und an die Polizei und die Justiz weiterleiten. Und genau das sei nicht geschehen, so dass die Taten nicht verhindert werden konnten, so der Vorwurf. Bei den Durchsuchungen wollten die Ermittler an E-Mails zwischen der FIU und den Ministerien gelangen. Auch interessant: Problem Geldwäsche – EU will Bargeldlimit auch in Deutschland

Scholz sagte wegen der Sitzung des Finanzausschusses im Bundestag zu Geldwäsche-Ermittlungen nun doch zwei für Montag geplante Wahlkampf-Termine im Südwesten ab und blieb in Berlin. An dem Auftritt in Esslingen um 16.00 Uhr halte er aber fest, sagte eine Sprecherin des SPD-Landesverbands am Montag in Stuttgart. Ursprünglich wollte Scholz die lange geplanten Termine in Tübingen (12.00) und Nürtingen (14.00) wahrnehmen und sich nur telefonisch in die Ausschusssitzung (ab 10.00) schalten. Das hatte die Union aber heftig kritisiert.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing warf Scholz Fehler und Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug vor. „Der Zoll war und ist ein Sanierungsfall, wenn ich mit etwa die Bekämpfung von Geldwäsche und Schwarzarbeit anschaue“, sagte der FDP-Politiker. „Die Probleme bei Personal, Ausstattung aber auch der teilweise fehlenden Fachkompetenz in diesem Bereich sind seit Langem bekannt und sie zeigen leider auch die geringe Bedeutung, die sowohl die CDU als auch die SPD der Bekämpfung von Geldwäsche beimessen.“

Scholz verteidigt sich - Personal wird aufgestockt

Es gibt seit Jahren Klagen darüber, dass die Banken zwar verdächtige Transaktionen melden, diese aber von der FIU nicht angemessen bearbeitet und dann an die Justiz beziehungsweise die Polizei weitgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Strafvereitlung im Amt.

Scholz erklärte beim Triell am Sonntagabend, dass sich bereits einiges verbessert habe, seit der Verantwortung im Ministerium trage. Er habe das Personal von 100 auf 500 aufgestockt. „Demnächst werden es 700 sein“, so Scholz. Lesen Sie auch: Forsa-Umfrage zum Triell: Wer war der Gewinner?

Ob die Durchsuchungen auch einen Wahlkampf-Hintergrund haben, weil der Chef der Osnabrücker Staatsanwaltschaft CDU-Mitglied ist, ist Spekulation. Ergebnisse der Untersuchungen werden vor dem Wahlsonntag nicht mehr erwartet. (mit afp)