Razzia in zwei Bundesministerien: Verdacht auf Strafvereitelung - es geht um Millionen

Das Bundesfinanzministerium in Berlin: Im Haus von SPD-Finanzminister Olaf Scholz gab es am Donnerstag eine Razzia. (Archivbild)

Razzia im Finanz- und im Justizministerium: Dort suchten am Donnerstagmorgen Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück nach Hinweisen in einem Ermittlungsverfahren. Wie der "Spiegel" berichtet, richtet es sich gegen namentlich nicht benannte Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU), einer Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche.

Demnach besteht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Die FIU soll Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben. Im Juli 2020 hatte die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang bereits die FIU-Zentrale in Köln durchsucht. Das Bundesfinanzministerium wird von Olaf Scholz geführt, das Bundesjustizministerium untersteht Christine Lambrecht (beide SPD)

Ziel der Durchsuchung: Mögliche Beschuldigte identifizieren

Dort seien Unterlagen gesichert worden, sagte ein Behördensprecher jetzt dem "Spiegel". Daraus gehe hervor, "dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab". Die jetzigen Durchsuchungen hätten auch das Ziel, mögliche konkrete Beschuldigte zu identifizieren.

Ausgangspunkt des Ermittlungsverfahrens war dem Bericht zufolge die Verdachtsmeldung einer Bank im Juni 2018. Dabei sei es um eine Überweisung von mehr als einer Million Euro in ein afrikanisches Land gegangen. Die Bank vermutete den Angaben zufolge, Hintergrund der Zahlungen seien Terrorismusfinanzierung sowie Waffen- und Drogenhandel gewesen. "Die FIU nahm diese Meldung zur Kenntnis, leitete sie aber nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weiter«", wird der Sprecher zitiert. Daher sei es nicht möglich gewesen, die Zahlung zu stoppen.

Die Spezialeinheit FIU wurde im Sommer 2017 beim Zoll und damit im Bundesfinanzministerium angesiedelt. Zuvor war der Kampf gegen Geldwäsche Sache des Bundeskriminalamtes. Der Schritt löste bei vielen Fachleuten Unmut und Kritik am damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble aus. (fmg)

Mehr in Kürze