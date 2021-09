Triell live: Scholz und Laschet liefern sich heftigen Schlagabtausch

Berlin Baerbock, Scholz und Laschet debattieren am Sonntagabend live bei ARD und ZDF. Verfolgen Sie das zweite Triell hier im Liveticker.

Genau zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen die zwei Kanzlerkandidaten von Union und SPD und die Kanzlerkandidatin der Grünen erneut beim Dreikampf im TV aufeinander. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet diskutieren heute Abend im Studio von ARD und ZDF.

Die Ausgangssituation bietet reichlich Zündstoff: Olaf Scholz (SPD), aktueller Vizekanzler und Bundesfinanzminister, steht derzeit wegen einer Razzia in einer Abteilung seines Ministeriums in der Kritik. Unions-Kandidat Armin Laschet bringt sich und seine Partei nach Meinung von Beobachtern dagegen immer wieder mit unglücklichen Formulierungen in eine brenzlige Lage. Zuletzt passierte das bei seiner Rede beim CSU-Parteitag am Samstag. Gleichzeitig ist Laschet laut Umfragen der unbeliebteste der drei Kandidaten.

Darunter leiden auch die Umfragewerte von CDU und CSU, die die meisten Meinungsforschungsinstitute aktuell bei 20 Prozent sehen. Laschet steht im Vorfeld des Triells also unter massivem Druck. Doch auch Annalena Baerbocks Grüne haben über die letzten Wochen weiter an Zustimmung verloren. Beide versuchen, in der TV-Debatte Boden zu machen - und Olaf Scholz, der mit den Sozialdemokraten gerade stärkste Kraft werden könnte, frontal anzugreifen.

Liveticker zum Triell: Zu emotional? Kritik an den Moderatoren häuft sich

21.17 Uhr: Talkshow-Masterin Maybrit Illner und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr moderieren den Dreikampf, der bei ARD und ZDF übertragen wird. Oft scheint nicht ganz klar zu sein, wer die nächste Frage stellen soll. Bei der Moderation läuft nicht alles glatt.

Die Moderatoren Maybrit Illner (ZDF) und Oliver Köhr (ARD) im Studio Berlin Adlershof vor der Live-Sendung. Foto: dpa

Scherzhaft schlägt eine Journalistin bei Twitter vor, Pinar Atalay, die das Triell bei RTL vor zwei Wochen moderierte, einzuwechseln.

Im Netz häuft sich zudem die Kritik an den beiden wegen einer zu starken Emotionalisierung der Debatte.

Warum sind die Moderatoren so emotional meinungslastig #Triell — Yasmine C. M'Barek (@yasminecmbarek) September 12, 2021

Panne im Studio - Scholz' Rede-Uhr läuft einfach weiter

20.56 Uhr: Im Studio geht es nach dem Poltern zu Beginn des Triells nicht ganz pannenfrei weiter: Annalena Baerbock fällt zwischendrin auf, dass die Uhr, die Scholz' Redeanteil misst, einfach weiter läuft - obwohl dieser gar nicht mehr redet. Laut Moderatorin Maybrit Illner werde man das sofort überprüfen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Redeanteile der Politiker und der Politikerin im Großen und Ganzen ungefähr gleich groß.

Studio bricht zusammen.

Uhr läuft unaufhaltsam weiter.

Ständig unklar, wer die nächste Frage stellt. — Thorsten Faas (@wahlforschung) September 12, 2021

Unions-Kandidat Laschet unter Druck beim Thema Maaßen

20.45 Uhr: Nach Olaf Scholz ist nun Armin Laschet mit dem Beantworten schwieriger Fragen dran. Die Moderatoren fragen nach Hans-Georg Maaßen, dem sehr weit rechts stehenden CDU-Bundestagskandidaten in Thüringen. Laschet sagt zunächst, in der CDU stelle eben jeder Wahlkreis seinen Kandidaten selbst auf. Deartige Entscheidungen habe man eben zu respektieren.

Natürlich haken die Moderatoren hier nach: Steht Maaßen in der Mitte der CDU? "Nein, in der Mitte steht er nicht", antwortet Laschet. Zudem stellt er klar, dass er Maaßens Forderung nicht erfüllen, Karin Prien, die ihn scharf kritisiert hatte, aus seinem Zukunftsteam zu schmeißen: "Meine Antwort lautet: Karin Prien bleibt da drin." Außerdem müsse sich Maaßen an den Kurs halten, den er als Parteivorsitzender vorgebe. "Die Grenze gegen Rechts steht", behauptet er abschließend, nachdem Baerbock ihn wegen Maaßen erneut scharf kritisiert hatte.

Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen spricht bei einer Veranstaltung der CDU. Seine Positionen sind auch Thema beim Triell. Foto: dpa

Laschets "Zukunftsteam" im TV-Studio anwesend

20.33 Uhr: Unterstützung für Armin Laschet: Das vom Unions-Kanzlerkandidaten bestimmte sogenannte "Zukunftsteam" posiert auf einem Schnappschuss am TV-Studio in Berlin-Adlershof – zumindest ein Teil davon. Barbara Klepsch, Joe Chialo, Peter R. Neumann, Andreas Jung, Karin Prien und Silvia Breher zeigten sich unter Flutlicht. Mit dabei: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Friedrich Merz und Dorothee Bär sind dagegen nicht im Bild.

Laschet und Scholz geraten heftig aneinander

20.30 Uhr: Die Moderatoren geben Olaf Scholz nach der Frage zum Linksbündnis keine Verschnaufpause. Direkt danach geht es um die Razzia im Finanzministerium, die Mitte der Woche für Aufsehen sorgte. Es ging bei dieser Durchsuchung, veranlasst von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. In dem Fall geht es um die Geldwäscheabteilung FIU, die sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) ins Ministerium verlagert hatte.

Scholz versucht den Verdacht von sich zu schieben, das er von den Verdachtsfällen der Stravereitelung gewusst hat. CDU-Rivale Laschet nutzt diese Steilvorlage und greift den Sozialdemokraten heftig an. Er attackiert Scholz wegen seiner Kritik am Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden, seiner Rolle in der Cum-Ex-Affäre und bei den Ereignissen rund um das Unternehmen Wirecard. Scholz bleibt ruhig und wirft Laschet vor, die Situation falsch darzustellen, Lügen zu verbreiten.

Scholz schließt Linksbündnis nicht komplett aus

20.23 Uhr: Für Olaf Scholz gilt: "Wer in Deutschland regieren will, muss klare Positionen haben."Dazu gehöre, dass man sich als Partei zur Nato beknne. Auch diesmal formuliert der SPD-Kandidat kein klares Nein zu einem Linksbündnis.

Blick auf den Presseraum im Fernsehstudio Berlin-Adlershof: Die Diskussion mit Baerbock, Scholz und Laschet ist in vollem Gange. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Debatte zwischen Baerbock, Laschet und Scholz gestartet

20.15 Uhr: Das TV-Triell hat begonnen. Zum Anfang sollen Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) die Frage beantworten, welche Koalitionen sie sich nach der Bundestagswahl vorstellen könnten - und ob sie bereit sind, mit ihren Parteien als Juniorpartner der SPD zu regieren. Das ist so aufregend, dass es im Studiohintergrund rumpelt. Laut Baerbock ist bei ihrer Antwort "wohl gleich ein Stuhl umgefallen".

Das Netz nimmt es mit Humor:

Das laute Poltern gerade war Friedrich Merz beim Versuch, auch noch aufs Podium zu kommen. #triell — Peter Wittkamp, Sozialdemokrat (@diktator) September 12, 2021

Triell im Livestream

Baerbock, Scholz und Laschet am Studio von Anhängern in Empfang genommen

19.30 Uhr: Sowohl die zwei Kanzlerkandidaten als auch die Kanzlerkandidaten sind im Studio Adlershof, wo die Live-Sendung von ARD und ZDF aufgenommen wird, angekommen. Die Politiker wurden von Unterstützern ihrer Parteien begrüßt.

Annalena Baerbock mit Anhängern der Grünen am Studio Adlershof vor dem Triell. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Auch Armin Laschet wurde lautstark von Anhängern der Union in Empfang genommen.

Unterstützer der Union stehen mit Plakaten vor dem Fernsehstudio in Berlin. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat zahlreiche Fans am Studio.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) kommt zur TV-Diskussion in das Fernsehstudio in Berlin Adlershof. Foto: Christophe Gateau/dpa

