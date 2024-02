Berlin. Camillas Kinder stehen eher selten im Rampenlicht. Doch die Stiefkinder von König Charles sind auch ohne royale Titel erfolgreich.

Königin Camilla hat zwei Kinder aus erster Ehe

Tom Parker Bowles und seine Schwester Laura Lopes stehen eher abseits des Rampenlichts

Die beiden sind sehr erfolgreich – Bowles sogar im Fernsehen

Über die Kinder des britischen Königs ist so viel bekannt, dass man damit reihenweise Bücher füllen könnte: William (41) und Harry (39), die Nachkommen von König Charles (75), bestimmen immer wieder die Schlagzeilen. Doch von den Stiefkindern des Königs weiß man nur wenig. Wie auch ihr Gatte hat Camilla (76) zwei Kinder mit in die Ehe gebracht: Tom Parker Bowles (49) und Laura Lopes (46). Sie sind die bürgerlichen Kinder inmitten der royalen Familie.

Wer sind diese Kinder eigentlich, die aus der Ehe von Camilla mit ihrem Ex-Ehemann Andrew Parker Bowles (83) stammen? Camilla war von 1973 bis 1995 mit Parker Bowles verheiratet. Laut britischen Medien galt Camillas Ex-Mann als „Schlingel“ und „frech mit Frauen“. Sogar eine Affäre mit Prinzessin Anne (73), der Schwester von Charles, wurde Andrew Parker Bowles nachgesagt.

Charles und Camilla verband eine frühe Liebe: Auf einem Polo-Turnier hat es gefunkt

Zwischen Charles und Camilla bestand seit 1970 eine große Nähe, die blieb, als Charles, der älteste Sohn von Queen Elizabeth, am 29. Juli 1981 Lady Di heiratete. Der jetzige König und seine Königsgemahlin lernten sich schon bei einem Polo-Spiel in Windsor kennen. Es passierte einfach so, verkehrten sie doch in denselben gesellschaftlichen Kreisen.

Camilla in der Mitte ihrer Kinder Laura Lopes und Tom Parker Bowles, hier bei der Vorstellung des Buchs „Full English“ von Tom Parker Bowles im September 2009. © picture alliance / empics | Ian West

Camilla soll sofort ein Auge auf Charles geworfen haben. Und ihn gleich in ein recht intimes Gespräch verwickelt haben, so die Überlieferungen. Ihre Urgroßmutter sei eine Geliebte von Charles Ururgroßvater gewesen, habe sie ihm untergejubelt. Um dann direkt in die Attacke überzugehen: Wie es denn mit ihnen beiden wäre? Charles soll begeistert gewesen sein von der so forschen wie schlagfertigen Camilla. Es hat gefunkt und nur kurze Zeit später wurden sie ein Paar. Doch der Hof hatte etwas dagegen. Camilla gehörte nicht der Aristokratie an. Und Charles hatte Affären. Beide gingen getrennte Wege, bis sie sich bekannterweise wiederfanden und trotz aller Widerstände nicht voneinander lassen konnten.

Camillas Sohn: Das muss man über Tom Parker Bowles wissen

So wurde Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Camilla, zum Stiefsohn von Charles. Der Absolvent verschiedener Colleges, hat es als Journalist zu einigem Ruhm gebracht. Mittlerweile gilt Tom Parker Bowles, der auch das Patenkind von Charles ist, als renommierter Food-Kritiker. Auch als Moderator von TV-Kochshows wird er gern gebucht.

Die Lust zu kochen, habe man ihm in die Wiege gelegt, sagt Tom Parker Bowles gern in Interviews. Seine Mutter nämlich verfüge über erstaunliche Kochkünste. Camillas Rezepte hätten ihn überhaupt erst dazu gebracht, über Essen zu schreiben. Und das mit Erfolg: 2010 erhielt er den Preis der Guild of Food Writers für seine Arbeit über britisches Essen.

Camilla, die heutige Ehefrau von König Charles, mit ihrem ersten Ehemann, Andrew Parker Bowles, im Juni 1992. © Picture-Alliance / Photoshot | Bandphoto

Privat hat Tom Parker Bowles schwere Zeiten hinter sich: Nachdem die Ehe mit Sara Buys, mit der er von 2005 bis 2018 verheiratet war, in die Brüche ging, fand er 2019 seine neue Liebe: Die Journalistin Alice Procope war seine neue Traumfrau. Doch dann schon im Spätsommer 2020 das Drama – bei Procope wurde Krebs diagnostiziert. Ihr Kampf gegen die schwere Krankheit war aussichtslos. Mit nur 42 Jahren starb sie im Jahr 2021. Camillas Sohn Tom hat zwei Kinder, Lola Parker Bowles (geboren 2007) und Freddy Parker Bowles (geboren 2010), die er mit seiner Ex-Frau Sara Parker Bowles bekam.

Die Paparazzi waren auch für Charles Stiefkinder ein Schock

Selbst wenn sie als Kinder längst nicht so im Fokus standen wie die berühmten späteren Stiefgeschwister William und Harry – auch die Parker-Bowles-Kinder hatten mit Paparazzi zu kämpfen, wie Camillas Sohn in einem Interview mit der „Daily Mail“ sagte. „Als es anfing, dachten wir, es sei völlig normal, wenn fünf oder sechs Paparazzi herumlungerten – wir gingen mit Ferngläsern dorthin und sagten: ‚Oh, schau mal, Mama, heute sind es fünf‘“, sagte er in Erinnerung an die Kinderzeit, in der das Ausspioniert werden dazu gehört habe. „Es war völlig normal, von diesen Leuten auf Motorrädern oder Autos mit hoher Geschwindigkeit verfolgt zu werden.“

König Charles ist der Stiefvater von Tom Parker Bowles und Laura Lopes. Zudem ist der König auch Patenonkel von Tom. © picture alliance | Photoshot

Dieses Eindringen in die Privatsphäre habe Tom Parker Bowles als schlimm empfunden. Weiter sagte er im Interview: „Die Hälfte dieser Leute sind Tyrannen, und sie haben einen sehr wütend gemacht. Und als man mit 15 oder 16 aus einem Flughafen kam, haben sie einen wirklich verärgert, und ich wollte ihnen nur eine Ohrfeige geben.“ Er habe sie „verdammt nochmal verprügeln“ wollen. „Aber das konntest du nicht tun.“

Wie ist das Verhältnis zu seinem Stiefvater, dem britischen König? Er sei ein Bewunderer des Königs, heißt es oft in Medienberichten. Und war auch der Liaison stets offen gegenüber. „Es ist mir scheißegal, was irgendjemand in der Presse sagt. Wissen Sie, es ist mir egal – er ist ein Mann voller Wärme, Intelligenz und Menschlichkeit“, sagte Parker Bowles laut „Daily Mail“, als er von der Liebesbeziehung der beiden erfahren hatte.

Camillas Tochter: Das muss man über Laura Lopes wissen muss

Laura Lopes (46), Camillas Tochter, hat Kunstgeschichte studiert und anschließend wie ihr Bruder zunächst als Journalistin gearbeitet. Später hat sie eine Galerie in London geleitet und eine weitere mitgegründet.

Vor etwa zehn Jahren habe sie mit Freunden die Modeboutique Mojo & McCoy eröffnet und darauf gesetzt, damit viel Geld zu machen, so die „Daily Mail“. Doch daraus wurde nichts, sie musste ihr Geschäft in Hungerford, Berkshire, schließen.

Camilla mit ihren Kindern Tom Parker Bowles und Laura Lopes bei einem Pferderennen 2015. © picture alliance / empics | Joe Giddens

Verheiratet ist Camillas Tochter Laura Lopes seit 2006 mit Harry Lopes (45). Heute trägt er die Bezeichnung „Geschäftsmann“ und „Wirtschaftsprüfer“. Klingt überaus seriös. Doch wer die britischen Magazine ein wenig genauer liest, erfährt: Auch Harry Lopes hatte wie seine Frau eine Nähe zur Mode. Er war einst ein gefragtes Unterwäsche-Model, vor allem in Calvin-Klein-Slips lachte er von Werbeplakaten.

Bei der Hochzeit von Laura und Harry 2006 überschlug sich die britische Presse mit Komplimenten: Laura sei eine so schöne Braut gewesen. So trug die damals 27-Jährige ein Designerkleid aus dem Lieblingsmodehaus ihrer Mutter, Robinson Valentine. Das Paar hat drei Kinder, Eliza Lopes (geboren 2008) und die Zwillinge Louis Lopes und Gus Lopes, die 2009 zur Welt kamen. Eliza war Blumenmädchen bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im Jahr 2011.

Obwohl Laura, wie auch ihr Bruder, kein Mitglied der königlichen Familie ist, könnte sie zwei Herrenhäuser erben. Ihr Ehemann Harry ist Sohn eines Barons. Er würde im Fall der Fälle auch ein wunderschönes Anwesen in den schottischen Highlands übernehmen.

