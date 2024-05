Braunschweig. Der Balkonwettbewerb geht wieder los! Gesucht werden Blütenpracht, Bienenglück und Open-Air-Wohnzimmer. So sind Sie dabei.

Wer hat den schönsten Balkon in Braunschweig? Braunschweigerinnen und Braunschweiger können auch in diesem Jahr wieder ihre grünen Oasen präsentieren. Zum 15. Mal sucht die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) mit Unterstützung der Stadt und Braunschweig Stadtmarketing nach den schönsten Gärten, Terrassen und Balkonen in der Löwenstadt, teilt die Stadt mit. Egal, ob gemütlich dekorierte Terrassen, bunt bewachsene Gärten oder liebevoll bepflanzte Balkone – die Möglichkeiten, den privaten Außenbereich kreativ zu gestalten, sind vielfältig. Die schönsten davon sucht die BBG bei ihrem Balkonwettbewerb.

Braunschweiger mit tollen Balkonen sind gefragt und können gewinnen

Ab sofort können Braunschweiger mit ihren Balkonen, Terrassen oder Gärten in den drei Kategorien Blütenpracht, Bienenglück und Open-Air-Wohnzimmer antreten und sich unter www.bbg-balkonwettbewerb.de oder per Mail an simonelampe@baugenossenschaft.de anmelden.

Eine achtköpfige Jury entscheidet über die Gewinnerinnen und Gewinner. In der Kategorie Blütenpracht achtet die Jury besonders auf eine Vielseitigkeit der Blütenanordnungen sowie auf das Farbspiel und den Zustand der Pflanzen. Für die Kategorie Bienenglück ist es wichtig, dass die Außenbereiche insekten- und insbesondere bienenfreundlich gestaltet sind. Das Open-Air-Wohnzimmer zeichnet sich neben der Bepflanzung durch gemütliche Dekoration und ausgewählte Möblierung aus.

Es gibt Blumen-Gutscheine und Geld für den schönsten Braunschweiger Balkon

Karin Stemmer, Vorständin der BBG, lädt ein: „Machen Sie mit: Die Kreativität und Leidenschaft der Beteiligten in den letzten Jahren haben gezeigt, dass ein Balkon oder Garten vielmehr ist als nur ein Fleckchen Grün. Es ist ein Stück Zuhause für Menschen und verschönert zeitgleich die Wohngegend.“ Die Besitzerinnen und Besitzer der schönsten Balkone Braunschweigs dürfen sich über Gutscheine von Blumen Möller freuen. Den ersten Platz belohnt die BBG mit jeweils 150 Euro, den zweiten mit je 100 Euro und den dritten Platz mit je 50 Euro.

Die Anmeldung für den Balkonwettbewerb ist ab sofort bis zum 1. August möglich. Damit sich die Jury einen Überblick über die Einsendungen verschaffen kann, sollte die Anmeldung ein oder mehrere Fotos enthalten. Ist dies nicht möglich, fotografieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BBG nach Bewerbungseingang den Balkon. Für die Teilnahme mit Balkonen, Terrassen oder Gärten, die nicht ausreichend von außen einsehbar sind, ist die Einsendung eines oder mehrerer Bilder unbedingt notwendig.

Alle Informationen zum BBG-Balkonwettbewerb sind im Internet unter www.bbg-balkonwettbewerb.de zu finden.

