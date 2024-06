Braunschweig. Braunschweig leuchtet auf: Der Lichtparcours 2024 ist am 15. Juni gestartet. Hier gibt es alle wichtigen Infos und eine interaktive Karte

Vier Jahre hatte sich Braunschweig auf den Lichtparcours gefreut. Jetzt ist es wieder so weit: Seit dem 15. Juni bringt er die Löwenstadt wieder zum Leuchten. Der Aufbau im Vorfeld, der auf Hochtouren lief, wurde pünktlich abgeschlossen. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zum Lichtparcours 2024 in Braunschweig:

Was ist der Braunschweiger Lichtparcours?

Der Lichtparcours Braunschweig ist eine für alle kostenfrei zugängliche, temporäre Ausstellung für zeitgenössische Lichtkunst entlang des Okerufers. Kunstschaffende aus dem In- und Ausland beteiligen sich mit ihren Werken, die in der Dämmerung besonders gut zur Geltung kommen. Den Lichtparcours kann man zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Boot erkunden. Es gibt Führungen und ein Rahmenprogramm.

Wie lange findet der Lichtparcours statt?

Die Lichtkunstwerke werden knapp drei Monate lang, vom 15. Juni bis zum 6. Oktober 2024, zu sehen sein. Die Installationen erstrahlen allabendlich von 19 bis 24 Uhr.

Wie viele Kunstwerke sind beim Lichtparcours zu sehen?

Entlang der Oker und in den Parks und werden 13 neue sowie 5 permanente Lichtkunstwerke zu sehen sein. Die neuen Kunstwerke wurden in den vergangenen Tagen eigens für den Lichtparcours aufgebaut. Bei den permanenten Lichtkunstwerken handelt es sich in erster Linie um Kunstwerke vergangener Lichtparcours, die von der Stadt Braunschweig über die Jahre erworben werden konnten, darunter etwa die beliebte „Solarkatze“ oder der „Bogen der Erinnerung“. Eine Auflistung aller Objekte samt Kurzbeschreibung können der interaktiven Karte entnommen werden.

Wo ist das 14. Kunstwerk des Lichtparcours?

In einigen älteren Mitteilungen war die Rede von 14 Kunstwerken, auf dem aktuellen Lichtparcours-Plan werden aber nur 13 Kunstwerke aufgeführt. Wie kommt das? Projektleiter Ulf Hilger klärt auf: Eigentlich sei noch eine 14. Arbeit in Planung gewesen. Die Arbeit des Künstlers Tobias Rehberger habe sich jedoch nicht realisieren lassen. Das Werk sei zuvor in Kopenhagen gezeigt und auf dem Rücktransport stark beschädigt worden. Unstimmigkeiten hinsichtlich der Haftung hätten zu derartigen Verzögerungen geführt, dass die Realisierung zeitlich unmöglich geworden sei.

Welche Künstlerinnen und Künstler gestalten in diesem Jahr den Braunschweiger Lichtparcours?

Es sind Kunstschaffende aus dem In- und Ausland vertreten. Unter den renommierten Künstlerinnen und Künstlern sind zum Beispiel Monica Bonvicini, Marinella Senatore, Jacqueline Hen, Christian Holl und Bettina Pousttchi. Ein Gremium hatte die Kreativen aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt.

Was ist das Thema des diesjährigen Lichtparcours in Braunschweig?

„Es geht um die vielfältigen, sicht- und unsichtbaren, teils widersprüchlichen Effekte des Lichts auf den Menschen und die Umwelt, sowie um die Folgen der Nutzung seiner künstlichen Form“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Braunschweig. Die Künstler greifen auch relevante Themen unserer Zeit auf: Krieg, Krisen, Klimawandel. Es geht beim Lichtparcours aber natürlich auch darum, Menschen aus der ganzen Region mit Lichtinstallationen zu bezaubern, zu irritieren, zu überraschen und ihnen einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Doch so zauberhaft manches Kunstwerk auch anmutet - manchmal lohnt ein zweiter Blick, um zu prüfen, ob die Idylle nicht trügerisch sein könnte.

Welches Kunstwerk des Lichtparcours ist besonders spektakulär?

Das ist natürlich Geschmackssache. Man kann aber sagen: Eines der spektakulärsten Kunstobjekte ist in diesem Jahr das Kunstwerk „(Plastic)Full Moon“. Ein anonymes Künstlerkollektiv aus Spanien hat mithilfe vieler freiwilliger Helfer und Helferinnen aus Braunschweig einen Mond aus Plastikabfall geformt. Dieser Mond wird im Kiryat-Tivon-Park über dem Teich am Hotel Steigenberger mit Hilfe eines Krans allabendlich aufgehen und leuchten.

Wie ist der Lichtparcours in Braunschweig entstanden?

Entstanden ist der Lichtparcours anlässlich der Expo im Jahr 2000 in Hannover. Die Landeshauptstadt war damals ausgebucht, und so wichen viele Expo-Besucher in Hotels und Pensionen in Braunschweig aus. Die Stadt nutzte die Chance, den Gästen der Weltausstellung etwas Besonderes zu bieten. Der Lichtparcours entlang der Okerumflutgräben entstammt einer Idee der heutigen Kulturdezernentin Anja Hesse, das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit Gerhard Auer von der TU Braunschweig erstellt. Der Parcours traf auf großes Interesse nicht nur bei den Expo-Besuchern, sondern auch bei den Menschen in der Region. Seitdem wird der Lichtparcours alle paar Jahre durchgeführt. In diesem Jahr findet er zum 6. Mal statt. Den letzten Lichtparcours im Corona-Jahr 2020 haben geschätzt 500.000 Menschen gesehen.

Die Installation „Slow Swan Social Club“ von Alona Rodeh am Portikusteich (Modell). © Stadt Braunschweig | Stadt Braunschweig

Wie viel kostet der Lichtparcours?

Für die Besucher ist der Lichtparcours kostenfrei. Die Objekte werden mit Hilfe von Sponsoren und Stiftern finanziert. Die Gesamtkosten für die aktuellen Kunstwerke liegen nach Angaben der Stadt bei 650.000 Euro. Im städtischen Anteil (350.000 Euro) sind Personalkosten und Mittel zur Vorbereitung und Umsetzung enthalten. Hier eine Liste aller Unterstützer.

Von wem wird der Lichtparcours organisiert?

Das Kulturinstitut der Stadt Braunschweig organisiert den Lichtparcours federführend. Das Kulturinstitut arbeitet mit den einzelnen Teams der Kunstschaffenden, den Sponsoren und handwerklichen Betrieben, die den Aufbau unterstützen, zusammen. Projektleiter ist in diesem Jahr Ulf Hilger.

Gibt es ein Begleitprogramm?

Das Begleitprogramm durch verschiedene Kulturschaffende enthält beispielsweise Konzerte und Yoga an Kunstwerken sowie Foto- und Zeichenworkshops, Ausstellungen und Lesungen. Einzelne Angebote und Termine gibt es hier. Der Verein BBK (Braunschweiger Bildende Künstlerinnen und Künstler) und das Photomuseum bespielen vor allem den Außenbereich der Torhäuser. Für Kinder gibt es Workshops und Touren.

Welche speziellen Angebote gibt es für Kinder?

Kindertouren für Kinder ab 8 Jahren gibt es am 5. Juli, 24. August und 6. September. Sie kosten 5 Euro und sind hier buchbar. Auf der gleichen Internetseite finden sich auch Touren für Schulklassen. Was sonst noch? Einen Workshop zum kreativen Arbeiten mit dem 3D-Pen findet am 11. August im Kunsthaus BBK statt (5 Euro). Ein Workshop zum Thema Licht und Schatten findet am 8. Juli im Kunsthaus BBK statt (5 Euro). Spaziergang zu den gespenstischen Quallen und leuchtenden Sonnenaufgängen: für Kinder ab 9 Jahren am 9. Juli und am 12. Juli ab 10 Jahren (5 Euro). Basteln mit leuchtenden und reflektierenden Materialien: 23. August, Kunsthaus BBK (5 Euro). Weitere Infos und Anmeldung hier.

Welche Führungen gibt es?

Um den Lichtparcours zu erkunden, gibt es geführte Touren zu Fuß, mit dem Rad, dem Segway und dem Floß oder Okerkahn. Anbieter sind die Floß-Station, FlussGenuss und OkerTour sowie die Stadtmarketing GmbH. Führungen mit unterschiedlichen Routen (zum Beispiel Tour West und Tour Ost), auch für Gruppen, können beispielsweise über die Internetseite der Stadt gebucht werden. Die Führungen dauern 1,5 bis 2 Stunden, die Kosten für eine Führung beginnen bei 12,50 Euro. Weiter Touren und Führungen finden sich hier.

Besuch beim Braunschweiger Lichtparcours: Wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto anreist, sollte auf die Öffnungszeiten der Parkhäuser achten, denn manche schließen am späten Abend. Besonders lange, teils durchgehende Öffnungszeiten haben zum Beispiel die Parkhäuser Lange Straße Nord (Kino Astor Filmtheater), Steinstraße (am Bankplatz) und Wallstraße. Alle Infos zu den Parkhäusern.

„Hit and Run Lovers“ heißt das Kunstwerk von Monica Bonvicini an der Rosentalbrücke. (Archivbild) © Stadt Braunschweig | Stadt Braunschweig

Die 13 neuen Lichtparcours-Kunstwerke im Überblick:

1. „West auf Nordwest“ (TU Braunschweig) an der Brücke Mühlenpfordtstraße: Studierende des Instituts für Architekturbezogene Kunst der TU Braunschweig wollen auf die Erwärmung der Weltmeere als Lebensraum aufmerksam machen und verdeutlichen, dass steigende Wassertemperaturen in der Unterwasserwelt zu einem Ungleichgewicht führen: Während beispielsweise Korallen sterben, vermehren sich Quallen explosionsartig; die Ökosysteme geraten durcheinander. Die Quallen okkupieren den Raum über der Oker und beginnen durch den Einsatz von Schwarzlicht zu leuchten. Stifter: Volkswagen Financial Services.

2. „One’s Sunset Is Another One’s Sunrise“ (Jacqueline Hen), am Botanischen Garten: Diese Sonne geht nicht auf und nicht unter, leuchtet in der Nacht und will verweisen auf die Gleichzeitigkeit von Realitäten. Die Sonne ist voller Ambivalenz, sowohl hinsichtlich physikalischer wie auch emotionaler Wechselbeziehungen. Die Installation erinnert auch daran, dass die Sonne in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt. Stifter: FIBAV Immobilien.

3. „Observer“ (Christian Holl), Museumpark: Graue Architekturen aus Holz, die über ein weitläufig rot beleuchtetes Areal verteilt als Beobachtungsposten dienen: Das begehbare Modul aus Holz macht den Besucher zum Forschenden. Das rote Lichtspektrum ist für viele Tiere und Insekten minimal bis gar nicht wahrnehmbar – ermöglicht dem Menschen jedoch eine gute Orientierung in der Dunkelheit; er wird zum Beobachter der nächtlichen Natur. Stifter: Bürgerstiftung Braunschweig, Funke-Mediengruppe.

4. „Reflexion_reflexion“ (Christine Schulz), Steintorbrücke: Die Steintorbrücke gleicht einer Bühne. Objekte aus Glas, Spiegel und Edelstahl funkeln im und über dem Wasser. Reflexionen des Lichtes, mit einfachen Materialien und kleinen Eingriffen realisiert, sollen magische Momente erschaffen, die in ihrer Einfachheit eine vielschichtige Schönheit entfalten. Zum Einsatz kommen unter anderem zwei Spiegelkugeln. Komplettiert wird das Kunstwerk durch eine Licht-Sound-Installation in dem in der Brücke integrierten Toilettenhäuschen. Stifter: Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und Stiftung Sparda-Bank Hannover.

5. „Great Tits Mobbing Phallic Landmark“ (Jens Pecho ), Löwenwall: Vier überlebensgroße Kohl­meisen versammeln sich rund um den 22 Meter hohen Obelisken im Löwenwallpark. Das Denkmal wird zum Requisit eines Dioramas, das eine Revierstreitigkeit zwischen Mensch und Tier inszeniert. Im Titel werden verschiedene Fachbegriffe zusammengebracht: Great Tit, der englische Name der Kohlmeise; Mobbing als der ornithologische Begriff für ein Gruppenverhalten unter Vögeln, die Scheinangriffe auf einen potenziellen Feind in ihrem Territorium fliegen; Phallic Landmark nennt man in der Anthropologie phallisch geformte Bauwerke. Die Installation will einen humorvollen Blick auf das Vokabu­lar menschengemachter Kategorien und Denksysteme werfen. Partner: Göhmann Rechtsanwälte.

6. „TGIF – Thank God It‘s Friday“ (Šejla Kamerić ), Ottmerbrücke am John-F.-Kennedy-Platz: Die Sehnsucht nach einer Atempause in einer sich unablässig drehenden Welt. In fesselnden Bildern und Klängen spielt die Installation auf die unerbittliche, produktionsorientierte Natur unserer Gesellschaft an. Die Installation (deutsch: Gott sei Dank, es ist Freitag“) möchte die Beziehung zwischen unserem Leben und der Industrie aufzeigen. Partner: Salzgitter AG.

7. „(Plastic) Full Moon“ (Luzinterruptus ), Kiryat-Tivon-Park: Die anonyme Künstlergruppe lässt einen schillernden Mond über dem Teich aufgehen, der jedoch bei näherem Hinsehen aus Plastikmüll besteht. Der Müll-Mond beschwört eine künstliche Szenerie, in der das Natürliche durch etwas Spektakuläres, künstlich Geschaffenes abgelöst wird. Schicken wir in Zukunft all das ins All, was wir auf der Erde nicht mehr gebrauchen können? Es geht der Künstlergruppe auch um ein Gefühl der kollektiven Verantwortung. Stifter: BS Energy; Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG.

8. „Rotlicht“ (Jan Philip Scheibe), Hennebergbrücke: Die Installation will dem Ort um Verruchtheit und Vergnügen, Luder und Luden, Zwang und Selbstbestimmung, Freiheit und Verklemmung ein Leuchtdenkmal setzen: der Bruchstraße, dem Braunschweiger Rotlichtviertel. Es entstand dort, wo sich einst der Münzgraben schlängelte. Mit der Trockenlegung kamen Gärten, Häuser und später Rotlicht, Prostitution. Acrylglasscheiben erheben sich auf dem Wasser zu einer raumgreifenden Skulptur, die sich an den Fensterscheiben der kleinen Fachwerkhäuser in der Bruchstraße orientiert. Partner: Ausschuss Tourismus Braunschweig.

9. „Slow Swan Social Club“ (Alona Rodeh), Portikusteich: Zwei präparierte Schwanentretboote fahren beständig im Kreis. Sie berühren sich nie, ihre Wege werden sich niemals kreuzen. Das Kunstwerk erinnert an das romantische Bild historischer Ruinen und Schwanensee-Choreografien aus dem 19. Jahrhundert. Es hinterfragt den Bürgerpark als malerischen, idyllischen Ort für unbeschwerte Erholung. Ein automatisiertes Liebeslied ohne Musik, zugleich ein apokalyptisches Szenario. Stifter: Richard-Borek-Stiftung.

10. „Swarm“ (Bettina Pousttchi), Bürgerpark: Die beiden hängenden Skulpturen bestehen jeweils aus einer Komposition von mehreren Verkehrsampeln. Doch die Abfolge der leuchtenden roten, grünen und gelben Anzeigen folgt keiner Logik der Ordnung mehr, sondern hat ihre eigene chaotische Choreografie: Die Ordnung im öffentlichen Raum ist gestört. Stifter: Max Kroker Bauunternehmung.

11. „Assembly“ (Marinella Senatore), Friedrich-Wilhelm-Platz: Die Künstlerin hat sich von den Luminarie inspirieren lassen, die in süditalienischen Städten für traditionelle Feierlichkeiten verwendet werden. In den Lichtern sieht die Künstlerin Denkmäler von und für Menschen, für das Hier und Jetzt, für Lebendigkeit und Erfahrungen. Stifter: Braunschweigische Landessparkasse, Öffentliche Versicherung, Braunschweigische Stiftung.

12. „Betreten verboten“ (TU Braunschweig), Sidonienbrücke: Studierende des Instituts für Architekturbezogene Kunst errichten im Wasser eine Plattform als Verbotszone, eingezäunt mit Stacheldraht und Bauzäunen samt Wachturm. Sie stellen damit die Frage: Wem gehört das Wasser dieser Erde? Es geht um die globale Wasserverknappung durch Bodenversiegelung, Umweltverschmutzung, monokulturelle Landwirtschaft. Stifter: Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH.

13. „Hit & Run Lovers“ (Monica Bonvicini), Rosentalbrücke: Seit über einem Jahrzehnt arbeitet die Künstlerin mit Neongaslichtern und hinterfragt deren traditionelle, kommerzielle Nutzung. Sie erforscht die Beziehung zwischen öffentlicher Kunst, Konsum und Machtdynamiken. Das Werk ist Teil einer Reihe von Sprachskulpturen und Zeichnungen zu Liedtexten der 1960er und 1970er Jahre. Stifter: Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater.

