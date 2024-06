Braunschweig. Bald können Kinder und Jugendliche in Braunschweig bei der Spielmeile wieder richtig viel Spaß haben. Wo sie sich überall austoben können.

Bald wird es wieder so weit sein: In Braunschweigs Innenstadt wird es lautes Kindergeschrei oder -lachen zu hören sein. Und die Kinderaugen werden glänzen, ob der vielen Möglichkeiten, die sich dem Nachwuchs mitten in der Stadt bieten. Kurz gesagt: Die Braunschweiger Spielmeile, die schon im vergangenen Jahr jede Menge Kinder anlockte, steht wieder bevor. Um genau zu sein: Die Braunschweiger Spielmeile 2024 findet am Sonntag, 16. Juni, von 13 bis 18 Uhr statt.

Zum 29. Mal bieten die Kinder- und Jugendzentren gemeinsam mit der Jugendförderung und vielen Vereinen und Initiativen einen bunten und kostenlosen Spielmeile-Sonntag an. Wie gewohnt zieht sich Spielmeile durch die gesamte Innenstadt – vom Kinderfest auf dem Altstadtmarkt bis zum Jugendplatz am Ritterbrunnen. „Für Kinder, Jugendliche und Familien werden Spiel- und Bastelstände, Hüpfburgen, Wasserpools, Schmuck schmieden, Quadrojumper, Kariestunnel, Schminkaktionen, Bungee-Run, Torwandschießen, Klettern, ein Pool mit Booten und vieles mehr angeboten“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Braunschweiger Spielmeile 2024: Welches besondere Highlight auf den Nachwuchs wartet

Auf dem Altstadtmarkt steht bei der Spielmeile 2024 in Braunschweig die Kinderkulturbühne, auf der als besonderes Highlight um 15 Uhr „Richards Kindermusikladen“ aus Berlin Musik mit Groove und Herz für Kinder und Erwachsene präsentiert. Auf den einschlägigen Kinderkanälen sind Richards Ohrwürmer mit dem Hit „P.O.M.M.E.S.“ längst zu Hause.

Viel Blaulicht erwartet die jungen Besucherinnen und Besucher der Spielmeile in Braunschweig vor dem Rathaus. Die Jugendfeuerwehr, das THW und die DLRG zeigen, was sie können. Über den Bohlweg und den Platz am Ritterbrunnen erstreckt sich die Spielmeile für die Größeren. Auf der Bühne treten junge Bands und Tänzer auf. „DJ Kitkat“ sorgt für fette Beats. Neben Streetball, Soccer und einem Wasserschlachtfeld wird es zahlreiche Kreativstationen geben.

Wie immer gibt es auf allen Plätzen im Rahmen der Spielmeile 2024 in Braunschweig freie Getränke und Naschereien für Kinder und Jugendliche. Weitere Informationen unter www.spielmeile.de oder bei der Jugendförderung der Stadt Braunschweig, Telefon (0531) 4708531 (Andreas Bogner, Stadtjugendpflege).

red