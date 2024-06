Braunschweig. Autofahrer müssen sich ab Montagmorgen 8 Uhr in Braunschweig auf längere Umwege einstellen. Alle Informationen zu Sperrungen und Umleitungen.

Autofahrer brauchen ab Montag Geduld: In der Zeit von Montag, 17. Juni, 8 Uhr, bis Donnerstag, 20. Juni, 15 Uhr, sind auf der A39 in Fahrtrichtung Salzgitter im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd verschiedene Abschnitte für mehrere Stunden voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Fahrbahndecke und an Schutzeinrichtungen im Rahmen der Baumaßnahme zur Grunderneuerung der A39, teilt die Autobahn GmbH mit.

Bauarbeiten: A39 in Fahrtrichtung Salzgitter wird ab Montagfrüh voll gesperrt

Am Montag, 17. Juni, von 8 bis 10 Uhr, und am Dienstag, 18. Juni, von 8 bis 11 Uhr, wird im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd, auf der A39 in Fahrtrichtung Salzgitter die Ausfahrt in Richtung Braunschweig-Zentrum voll gesperrt.

Am Montag, 17. Juni, von 9 bis 12 Uhr, am Dienstag, 18. Juni, von 9 bis 15 Uhr, und am Donnerstag, 20. Juni, von 9 bis 15 Uhr, wird im AK Braunschweig-Süd, von der A36 aus Richtung Wolfenbüttel kommend die Auffahrt auf die A39 in Fahrtrichtung Salzgitter voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende sollen der ausgeschilderten Umleitung folgen, heißt es abschließend.

red