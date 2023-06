Feuer Braunschweig Braunschweig: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand auf einem alten Gewerbehof. Ein Mann musste gerettet werden.

Braunschweig. In einer Wohnung auf einem stillgelegten Gewerbehof hat es gebrannt – parallel zum Großbrand in Watenbüttel. Ein Menschenleben war in Gefahr.