Rauch über Braunschweig Alba-Großbrand in Watenbüttel: Jetzt ermittelt die Polizei

In Braunschweig brach am Montagmorgen ein Großfeuer aus. Auf dem Gelände des Müllentsorgers Alba brannten gepresste Plastikballen. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort, die die Flammen eindämmten. Drei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Braunschweig. Am Montag kam es in Watenbüttel zu einem Großbrand mit massiver Rauchausbreitung. Plastikmüll stand in Flammen. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.